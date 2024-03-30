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Застряг посеред річки: на Закарпатті рятувальники допомогли вівчарю
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Застряг посеред річки: на Закарпатті рятувальники допомогли вівчарю

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На Закарпатті рятувальники допомогли вівчарю, який застряг посеред Тиси
На Закарпатті рятувальники допомогли вівчарю, який застряг посеред річки Тиса, 30.03.2024. Фото: ДСНС в Закарпатській області/Facebook

На Закарпатті у суботу, 30 березня, рятувальники допомогли вівчарю, який під час переправи худоби через річку Тиса застряг посеред води.

Про це повідомили на сторінці ДСНС в Закарпатській області у Facebook.

За інформацією відомства, о 09:40 до рятувальників надійшла інформація, що під час переправи худоби через річку Тиса, що у селі Стеблівка Хустського району, посеред води застряг вівчар та потребував допомоги.

"Чоловік 1967 року народження переганяв овець по мілині, однак в якийсь момент залишився відрізаним від берега через підняття рівня води", — пишуть в ДСНС.

Застряг посеред річки: на Закарпатті рятувальники допомогли вівчарю
На Закарпатті рятувальники допомогли вівчарю, який застряг посеред річки Тиса, 30.03.2024. Фото: ДСНС в Закарпатській області/Facebook

Водолази човном дістались до чоловіка й транспортували його на берег.

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