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На Житомирщині під колесами потяга загинула 17-річна дівчина — обставини її загибелі розслідує поліція
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На Житомирщині під колесами потяга загинула 17-річна дівчина — обставини її загибелі розслідує поліція

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Залізниця, потяг, загибель
Бердичівська поліція розслідує обставини загибелі дівчини на залізничних коліях, 29 березня 2024 року. Фото: поліція у Житомирській області

Ввечері 29 березня у селі Чорнорудка Вчорайшенської громади Бердичівського району під колесами потяга загинула 17-річна місцева жителька, яка перебігала залізничний переїзд. Поліція встановлює обставини загибелі.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, попередньо, близько 21:50 пасажирський електропотяг, що прямував до Козятина, наїхав на дівчину, яка перебігала переїзд. У результаті вона отримала травми, несумісні з життям.

На Житомирщині під колесами потяга загинула дівчина — обставини її загибелі розслідує поліція
Під колесами потяга загинула 17-річна дівчина, яка перебігала переїзд. Бердичівський район, 29 березня 2024 року. Фото: поліція у Житомирській області

Поліцейські встановили, що загиблою є 17-річна місцева жителька.

"Усі обставини події слідчі поліції з'ясовують у рамках розпочатого кримінального провадження за частиною 3 статті 276 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту"Кримінального кодексу України", — повідомила Вікторія Дубовик.

На Житомирщині під колесами потяга загинула дівчина — обставини її загибелі розслідує поліція
Речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик. Суспільне Житомир/Тетяна Дукач

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