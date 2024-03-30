Ввечері 29 березня у селі Чорнорудка Вчорайшенської громади Бердичівського району під колесами потяга загинула 17-річна місцева жителька, яка перебігала залізничний переїзд. Поліція встановлює обставини загибелі.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, попередньо, близько 21:50 пасажирський електропотяг, що прямував до Козятина, наїхав на дівчину, яка перебігала переїзд. У результаті вона отримала травми, несумісні з життям.

Під колесами потяга загинула 17-річна дівчина, яка перебігала переїзд. Бердичівський район, 29 березня 2024 року. Фото: поліція у Житомирській області

Поліцейські встановили, що загиблою є 17-річна місцева жителька.

"Усі обставини події слідчі поліції з'ясовують у рамках розпочатого кримінального провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України", — повідомила Вікторія Дубовик.

Речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик. Суспільне Житомир/Тетяна Дукач

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