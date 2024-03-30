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Бої на Донеччині, тяжке поранення, ампутація. Нацгвардієць з Дніпропетровщини нагороджений почесною відзнакою
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Бої на Донеччині, тяжке поранення, ампутація. Нацгвардієць з Дніпропетровщини нагороджений почесною відзнакою

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Дем'ян Дудля, боєць НГУ, Дніпропетровщина
Дем'ян Дудля. Фото: Синельниківська РДА

Житель Синельниківського району Дніпропетровщини Дем'ян Дудля отримав почесну відзнаку з нагоди 10-річчя Національної гвардії України. Про це повідомили в Синельниківській районній військовій адміністрації.

Житель Межівської громади Дем'ян Дудля, який став на захист України у лавах Нацгвардії, з нагоди професійного свята отримав почесну відзнаку.

До війни він займався встановленням систем пожежної сигналізації. Але коли почалося широкомасштабне вторгнення, пішов у військо.

Воював на Харківщині. У січні 2023-го його перекинули на Донецький напрямок, де воїн отримав тяжке поранення. Далі була ампутація ноги й протезування. Зараз Дем'ян уже ходить та будує плани на майбутнє.

День Національної гвардії України відзначають щороку 26 березня.

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