НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Міський голова Білої Церкви йде служити в ЗСУ
МІСЦЕВА ВЛАДАЗСУРегіони

Міський голова Білої Церкви йде служити в ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Геннадій Дикий
Геннадій Дикий, міський голова Білої Церкви. Скриншот з відео: Геннадій Дикий / Facebook

На Київщині міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий йде служити в ЗСУ.

Про це він повідомив у своєму зверненні за 30 березня.

Геннадій Дикий розповів, що має військове звання офіцера та військову спеціальність — офіцер протиповітряної оборони.

"Я ухвалив рішення вступити до лав ЗСУ та із сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу Білоцерківську громаду і так само люблю Україну", — сказав міський голова Дикий.

Посадовець додав, що "місто стоїть на міцних позиціях, а інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога".

Він попросив місцеву команду, аби вона й надалі продовжувала злагоджено працювати на благо громади.

У минулому році Геннадій Дикий отримав відзнаку від колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — нагрудний знак "За сприяння війську".

Восени 2022 року НАБУ та САП повідомили підозру Дикому в справі про махінації із нерухомістю. Сам міський голова усі звинувачення відкидав.

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Пам'ятник, серп і молот, катюша
Декомунізація на Кіровоградщині. Не демонтованими залишилося 60 пам’ятників та 50 написів на будівлях
Юлія Грицку-Андрієш
Юлія Грицку-Андрієш більше не заступниця начальника Чернівецької ОВА: що відомо
вшанування військових
Річниця деокупації: в Гостомелі вшанували військових, які загинули під час звільнення Київщини
Будівництво укриття Гоголів
На Київщині триває будівництво укриттів в школах та дитсадках
На початок