Міський голова Білої Церкви йде служити в ЗСУ

На Київщині міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий йде служити в ЗСУ.
Про це він повідомив у своєму зверненні за 30 березня.
Геннадій Дикий розповів, що має військове звання офіцера та військову спеціальність — офіцер протиповітряної оборони.
"Я ухвалив рішення вступити до лав ЗСУ та із сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу Білоцерківську громаду і так само люблю Україну", — сказав міський голова Дикий.
Посадовець додав, що "місто стоїть на міцних позиціях, а інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога".
Він попросив місцеву команду, аби вона й надалі продовжувала злагоджено працювати на благо громади.
У минулому році Геннадій Дикий отримав відзнаку від колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — нагрудний знак "За сприяння війську".
Восени 2022 року НАБУ та САП повідомили підозру Дикому в справі про махінації із нерухомістю. Сам міський голова усі звинувачення відкидав.