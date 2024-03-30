Біля Полтавської міської ради організували акцію-нагадування. Таким заходом хочуть нагадати про військовослужбовців, які потрапили до полону та зникли безвісти.

Про це Суспільному розповіла організаторка заходу Тетяна.

Акцію підтримки військовополонених влаштували біля Полтавської міської ради. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

На акцію прийшли рідні воїнів, їхні знайомі та інші містяни. У руках вони тримають прапори військових бригад, України, а також плакати із написами: "Стань голос полонених", "Третя весна в полоні", "Поверніть героїв додому" тощо.

На акцію люди прийшли із плакатами. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

"По-перше, це про свідомість. Тому що ми маємо бути голосом полонених. Тому що, на превеликий жаль, зараз майже півтори тисячі захисників Азовсталі перебувають у полоні. І близько 900 – це бійці "Азову". Тому ми ні в якому разі не маємо стояти осторонь і мовчати про це. Ми маємо кричати про цих полонених. Тому що вже майже два роки вони перебувають у полоні", — розповіла учасниця акції Анастасія Дорош.

На акцію зібралися, щоб нагадати про військовослужбовців, які перебувають у полоні та зникли безвісти, розповіла Суспільному організаторка заходу Тетяна.

"Ми сьогодні тут зібралися на чергову акцію на підтримку наших захисників України, які нині перебувають у полоні у ворога. Ми хочемо нагадати усім знову і знову, ми будемо виходити і нагадувати для того, щоб наші герої не пішли в забуття, допоки усі не повернуться додому", — продовжила організаторка акції Тетяна.

Акцію розпочали біля міської ради. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

Син Тетяни обороняв Маріуполь. Майже два роки він перебуває у полоні.

"Він став на захист з 2020-го року. Він поїхав до Маріуполя, і повномасштабне вторгнення він зустрів у Маріуполі. Моя дитина з полку «Азов». Він герой і я ним пишаюся, але я хочу пишатися ним не у мріях, а хочу пишатися ним, обіймаючи його. Вони вийшли у почесний полон після наказу головнокомандувача припинити оборону міста, щоб зберегти життя і здоров’я. Він виходив 16 травня у перший день з Азовсталі. Їм обіцяли, що вони будуть у полоні 3-4 місяці, але, на жаль, це уже майже 2 роки", — розповіла організаторка акції Тетяна.

До акції долучилися близько 100 людей. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

У жовтні 2023-го року у полон потрапив син Ольги Олексієнко. Він військовослужбовець 32-ї окремої механізованої бригади. Де нині він перебуває, жінка не знає.

"Він військовослужбовець Збройних сил України. На Куп'янському напрямкові. Він був мобілізований. Його мобілізували у січні 2023-го року", — повідомила учасниця акції Ольга Олексієнко.

Вперше до такої акції долучилася Світлана Павлик. Її чоловік зник безвісти біля села Синьківка Харківської області.

"У нас майже три місяці, як ми не знаємо, де наш чоловік, батько. Він з 32-ї бригади. Зник безвісти і немає узагалі ніяких відомостей", — продовжила учасниця акції Світлана Павлик.

Після міської ради учасники акції пішли до театру імені Гоголя. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

Від міської ради учасники акції пішли до обласного театру імені Гоголя. Як розповіла Суспільному організаторка заходу Тетяна, таку акцію у місті влаштували учетверте. За її спостереженнями, кількість людей, які долучаються, збільшується. Скільки учасників було цього разу не рахувала.

За підрахунками поліції, до заходу долучилися близько 100 людей. Про це Суспільному розповіла старша інспекторка сектору превентивної комунікації відділу превенції Полтавського райуправління поліції Тетяна Порохня.

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