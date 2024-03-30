29 березня у Ромнах на Сумщині провели в сотанню путь захисника Владислава Куліміна. Військовослужбовець загинув 22 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Про це повідомили в Роменській міській раді.
Владислав Кулімін народився 14 лютого 1976 року в селі Новосаратівка в Азербайджані. У 7-річному віці разом з родиною переїхав до села Сакуниха Недригайлівського району.
Чоловік пройшов строкову службу у військово-морських силах АР Крим, був морським піхотинцем. Після працював робітником у колгоспі селі Сакуниха.
Згодом працював охоронцем у Роменській виправній колонії № 56, де й отримав звання "сержант".
21 червня 2022 року доєднався до ТрО. Також пройшов навчання у Чернігові і Сумах та став бойовим медиком. Чоловік служив у складі 152 батальйону територіальної оборони. Мав позивний “Художник”.
З 22 березня 2024 року Владислав перестав виходити на зв’язок, загибель військового підтвердили 25 березня.
Сержант, бойовий медик 1 механізованого взводу Владислав Кулімін загинув 22 березня 2024 року під час виконання бойового завдання – рухаючись на зміну наряду потрапив під російський обстріл КАБ на Донеччині.
У чоловіка залишились донька, дружина та сестра.
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