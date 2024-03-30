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На Сумщині прощалися з військовослужбовцем Владиславом Куліміним
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На Сумщині прощалися з військовослужбовцем Владиславом Куліміним

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Поховання Владислава Куліміна
Владислав Кулімін. Фото: Роменська міська рада

29 березня у Ромнах на Сумщині провели в сотанню путь захисника Владислава Куліміна. Військовослужбовець загинув 22 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Про це повідомили в Роменській міській раді.

Владислав Кулімін народився 14 лютого 1976 року в селі Новосаратівка в Азербайджані. У 7-річному віці разом з родиною переїхав до села Сакуниха Недригайлівського району.

Чоловік пройшов строкову службу у військово-морських силах АР Крим, був морським піхотинцем. Після працював робітником у колгоспі селі Сакуниха.

Згодом працював охоронцем у Роменській виправній колонії № 56, де й отримав звання "сержант".

На Сумщині прощалися з військовослужбовцем Владиславом Куліміним
Поховання Владислава Куліміна, Ромни, Сумська область, 29 березня, 2024 р. Фото: Роменська міська рада

21 червня 2022 року доєднався до ТрО. Також пройшов навчання у Чернігові і Сумах та став бойовим медиком. Чоловік служив у складі 152 батальйону територіальної оборони. Мав позивний “Художник”.

З 22 березня 2024 року Владислав перестав виходити на зв’язок, загибель військового підтвердили 25 березня.

Сержант, бойовий медик 1 механізованого взводу Владислав Кулімін загинув 22 березня 2024 року під час виконання бойового завдання – рухаючись на зміну наряду потрапив під російський обстріл КАБ на Донеччині.

У чоловіка залишились донька, дружина та сестра.

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