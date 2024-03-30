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У Києві прибрали радянський танк з подвір'я школи в Святошинському районі
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У Києві прибрали радянський танк з подвір'я школи в Святошинському районі

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танк школа №230
У Києві прибрали радянський танк з подвір'я школи в Святошинському районі. Фото: Victoria Mukha / Facebook

У Святошинському районі столиці прибрали радянський танк, який знаходився на подвір'ї школи №230.

Про це повідомила депутатка Київської міської ради Вікторія Муха.

За її словами, танк увійшов до переліку пам'ятних об'єктів, які пов'язані з тоталітарним комуністичним режимом, історією та культурою СРСР та держави-агресора.

Перелік цих пам'яток напрацювала робоча група на підставі звернень громадськості. Його затвердили рішенням Київради.

"Продовжуємо очищення Києва від радянських та російських пропагандистських наративів, якими держава-агресор масово маркувала свого часу публічний простір столиці", — зазначила Муха.

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26 квітня 2022 року в Києві демонтували радянський монумент під Аркою тоді ще "дружби народів". Гранітну стелу з багатофігурною групою, присвячену Переяславській Раді, планували розібрати згодом.

Саму Арку перейменували рішенням Київради 14 травня 2022 року. Тепер вона офіційно називається Арка Свободи українського народу. Тоді ж столичні депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників і пам'ятних знаків, які мали прибрати з вулиць і будівель столиці і передати до музею тоталітаризму.

Наприкінці квітня 2022 року Київська міська рада почала приймати пропозиції щодо перейменування міських об'єктів, які мають назви, пов'язані з Росією та Білоруссю. У запропонованому списку було 279 пунктів, зокрема вулиці, провулки, алеї, шосе, проспекти та станції метрополітену.

1 серпня 2023 року в Києві з монумента "Батьківщина-Мати" зняли герб колишнього СРСР. Демонтаж та встановлення тризуба завершили до Дня Незалежності України.

Загалом у Києві демонтували понад 60 пам'ятних об'єктів, які пов'язані з історією та культурою РФ або СРСР.

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