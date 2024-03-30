Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього правоохоронця з тимчасового захопленої Михайлівки Запорізької області, який, за даними слідства, зрадив державу та добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

Про це сьогодні, 30 березня, повідомили на сторінці Facebook Теруправління ДБР у Мелітополі.

За даними відомства, у квітні-травні 2022 року чоловік добровільно вступив до лав так званої "народної міліції" та допомагав росіянам встановлювати контроль над мирним населенням та захопленою територією:

Підозрюваний в держзраді. Facebook/Теруправління ДБР у Мелітополі

"Він виконував вказівки незаконної влади, здійснював патрулювання вулиць, активно агітував своїх колишніх колег працювати на окупантів",— йдеться в повідомленні.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України. Йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

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