На Сумщині скасували аварійні відключення електроенергії — Міненерго

30 березня в Сумській області скасували аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомили у Міненерго.
Внаслідок бойових дій без електропостачання залишається 5,6 тисячі абонентів у 66 населених пунктах регіону.
Через технічні причини відключено 360 точок обліку.
Також аварійні відключення були скасовані у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях.
Нагадаємо 29 березня на Сумщині було введено аварійні відключення світла через обстріли РФ.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на тлі останніх атак Росії по енергетиці України заявив, що влітку 2024 року є велика ймовірність того, що українці стикнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії.
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