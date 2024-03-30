У Синельниківському районі Дніпропетровщини поліція виявила незаконні наркотики та боєприпаси. Про це повідомили в обласній поліції.

Правоохоронці провели обшук у будинку та сараї в селі Журавлинка.

За даними з поліції, у сараї, на території домоволодіння мешканки села, вилучили майже два кілограми канабісу. У будинку в чоловіка – дерев’яний ящик з гранатами та набоями. У ящику були гранати різного типу з запалами та 450 набоїв.

Вилучені наркотичні рослини правоохоронці віддали на експертизу. На підставі зібраних доказів жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Їй загрожу позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Боєприпаси також відправили на експертизу. Чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу. Стаття передбачає покарання — від трьох до семи років ув'язнення.

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