У Шепетівському районні, що на Хмельниччині, місцеві мешканки напали на військових Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й пошкодили їхній службовий автомобіль. За даним фактом триває поліцейська перевірка.

Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю Хмельницького обласного територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

"Повідомляємо, що під час проведення заходів оповіщення на військовослужбовців Шепетівського РТЦК скоєно напад групою агресивних місцевих мешканок. В результаті протиправних дій громадянок пошкоджено службовий автомобіль. На місце події було викликано представників поліції. Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб", — йдеться у повідомленні.

У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зазначили, що за перешкоджання проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність.

Кореспонденти Суспільне Хмельницький звернулись за коментарем до Шепетівського районного управління поліції. Старша інспекторка сектору комунікацій Інна Чеховська розповіла, наразі не йдеться про адміністративну чи кримінальну відповідальність учасників події. Триває поліцейська перевірка, щоб з’ясувати, чи є склад адміністративного або кримінального правопорушення.

"Дана подія зареєстрована до єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Шепетівського районного управління поліції. Наразі триває перевірка відносно всіх учасників події. Ще ніхто не прийняв остаточне рішення. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені. Ніхто не притягнутий до відповідальності", — пояснила Інна Чеховська.

У мережі з'явилось відео, на якому жінки виганяють зі службового автомобіля військових ТЦК. Вони палицею розбили вікна машини. Один працівник вибіг. Після цього місцеві мешканки почали кричати на того, хто залишився в авто.

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