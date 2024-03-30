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Удари українськими дронами по російських НПЗ мають великий сенс, їх треба продовжувати — експерт
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Удари українськими дронами по російських НПЗ мають великий сенс, їх треба продовжувати — експерт

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Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї РФ
НПЗ в Росії. Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї РФ, фото з офіційного сайту ООО "КНГК-ИПНЗ"

Стратегія ударів українськими безпілотниками по нафтопереробних заводах на території РФ завдає значної шкоди як економіці Росії, так і російській армії, тому що без пального та мастил вони фізично не здатні будуть воювати. Щоб відновити виробництво та обладнання на НПЗ, росіянам доведеться обійти санкції, що буде дорого і довго.

Про це повідомив у коментарі Суспільне Крим директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, наразі вже чітко видно наслідки ударів по НПЗ. Зокрема, одна з найбільших російських нафтових компаній, друга за обсягами нафтовидобутку в Росії "Лукойл" починає імпортувати високооктанові бензини з Беларусі, що "є абсурдом для РФ".

"Є чітка інформація про зниження виробництва. Тому ці удари мають великий сенс і їх треба продовжувати, бажано нарощувати масштаб", — наголосив експерт.

Він впевнений, що стратегія ударів по НПЗ на території РФ — правильна, а також що Україна обрала саме ту точку, "куди можна й треба бити", адже це не є цивільним населенням та інфраструктурою. Атаками по таких заводах Україна завдає значної шкоди як економіці Росії, так і російській армії, тому що без пального та мастил вони фізично не здатні будуть воювати.

Харченко також уточнив, що російська армія буде до останнього забезпечуватись. Навіть коли вся інша територія РФ буде стояти без бензину, вони будуть забезпечувати армію.

"Але якщо ми зможемо вибити ті нафтопідприємства, які в радіусі дії наших дронів, десь приблизно 1000 кілометрів, а це фактично всі нафтопереробні заводи, які розташовані саме в європейській частині Московії, то відповідно дуже ускладнемо їм забезпечення нафтопродуктами їхньої армії. Їм доведеться тягти нафтопродукти за тисячі кілометрів, і це за умов загального дефіциту по Україні високооктанових бензинів щонайменше", — додав він.

Що стосується цінності кожного окремого удару ,експерт зауважив, що ректифікаційні колони, по яких завдають удари, де нафта розділяється на фракції під впливом високої температури і тиску, — це "абсолютно ідеальна ціль". Саме ці цілі є найбільш вразливими у будь-якому нафтопереробному виробництві.

"Більше того, вони коштують величезні гроші. Кожна з них — 100-110 млн щонайменше. І Московія не може виробляти їх сама. Для того, щоб відновити це виробництво, відновити це обладнання, московитам доведеться обійти санкції, що буде дорого і довго. Навіть за нормальних умов, це обладнання виробляється щонайменше 10-12 місяців. Якщо зараз їм доведеться обходити санкції, переплачувати посередникам, придумувати як завезти, це все подовжує — це півтора-два роки, і це плюс 30-40% до ціни", — сказав Харченко.

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