Стали відомі результати громадського обговорення з перейменування ще 12 вулиць та парку в Кривому Розі. Про це сказано в повідомленні пресслужби міськради Кривого Рогу.

З 20 лютого по 20 березня 2024 в Кривому Розі відбулися громадські обговорення щодо перейменування ще 13 топонімів. Жителі міста мали можливість запропонувати нові назви та обрати серед варіантів.

Так, для перейменування вулиці Заводської в Саксаганському районі пропонували 9 варіантів: Климентина Авдикович, Виробнича, Перспективна, Захисників Криворіжжя, Юрія Переможця, Незламна, Семена Палія, Святого Юрія, Міжрайонна. Найбільше голосів містян — понад 46% — набрав варіант Виробнича.

Для вулиці Чуковського в Інгулецькому районі пропонували обрати одну з шести назв: Бельгійська, Володимира Івасюка, Івана Кожедуба, Булінгу, Сільвестра Сталлоне, 17-ої танкової бригади Кривого Рогу. Найбільше голосів здобув варіант Бельгійська ( понад 60%).

Щодо перейменування парку імені Гагаріна у Центрально-Міському районі, то найбільше голосів у варіанту Театральний (68,5%). Розглядали також назви — парк Ольги Чистякової, міський парк "Чумацький шлях" та парк Козака Рога.

До 24 квітня рішення має затвердити міський голова.

Що відомо про перейменування в Кривому Розі

З 2016 року по січень 2024 року в Кривому Розі вже перейменовано 704 топоніми (2016 рік – 252, 2022 рік – 184, січень 2024 – 268).

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