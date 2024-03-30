НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На війні загинув командир Ізмаїльського батальйону тероборони з Одеської області
СМЕРТЬВторгнення Росії в УкраїнуЗСУРегіони

На війні загинув командир Ізмаїльського батальйону тероборони з Одеської області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Перший командир Ізмаїльського батальйону тероборони, підполковник Анатолій Сергеєв
Перший командир Ізмаїльського батальйону тероборони, підполковник Анатолій Сергеєв. Фото: Андрій Абрамченко/Facebook

На війні 27 березня загинув перший командир Ізмаїльського батальйону тероборони, підполковник Анатолій Сергеєв.

Про це 30 березня повідомив Ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко.

У перші тижні повномасштабного вторгнення під керівництвом Анатолія Сергеєва формувався Ізмаїльський батальйон територіальної оборони та виконувались завдання щодо оборони півдня Одещини, зазначив мер Ізмаїла.

Військовий майже два роки служив у складі 126 бригади тероборони, яка тримала фронт під містом Миколаїв і звільняла Херсонську область.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Загинув боєць ЗСУ з Волині Андрій Новосад
Підтвердили загибель 45-річного бійця з Волині Андрія Новосада
Військовий Олег Улянчук з Хмельниччини
Вважали зниклим безвісти: на фронті загинув лейтенант Олег Улянчук з Хмельниччини
На Чернігівщині поховали сержанта Андрія Гембарука та солдата Олександра Голованя
На Чернігівщині поховали сержанта Андрія Гембарука та солдата Олександра Голованя, які загинули на фронті
На війні загинув Дмитро Дзумедзей
На війні поліг воїн з Івано-Франківщини Дмитро Дзумедзей
На початок