На війні загинув командир Ізмаїльського батальйону тероборони з Одеської області

На війні 27 березня загинув перший командир Ізмаїльського батальйону тероборони, підполковник Анатолій Сергеєв.

Про це 30 березня повідомив Ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко.

У перші тижні повномасштабного вторгнення під керівництвом Анатолія Сергеєва формувався Ізмаїльський батальйон територіальної оборони та виконувались завдання щодо оборони півдня Одещини, зазначив мер Ізмаїла.

Військовий майже два роки служив у складі 126 бригади тероборони, яка тримала фронт під містом Миколаїв і звільняла Херсонську область.

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