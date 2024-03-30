Екологи підрахували суму збитків атмосферному повітрю внаслідок російської дронової атаки по Одещині 17 березня.

Про це 29 березня повідомили в Державній екологічні інспекції Південно-Західного округу.

Через обстріл сталось загоряння складських приміщень сільськогосподарського підприємства на Одещині. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, до повітря потрапили шкідливі речовини, серед яких найбільшу частку склав діоксид вуглецю — майже чотири тонни.

"Загальний розмір розрахованої шкоди складає понад 1️2️ тисяч гривень. Дана сума вже увійшла до єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії, який формує Державна екологічна інспекція України", — йдеться у повідомленні.

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