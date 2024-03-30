Подаруй книгу на фронт: київська книгарня запрошує доєднатись до ініціативи

Столична книгарня "Сяйво книги" запрошує містян долучитись до проєкту МКІП "Книга на фронт".

Про це йдеться на сторінці книгарні в Facebook.

Щоб долучитись до проєкту, потрібно вибрати книгу у книгарні або принести свою. Головне, щоб вона була сучасна, українською мовою та у гарному стані.

Також пропонують написати у книжці або листівці слова подяки українським військовим. Зазначається, що ця ініціатива триватиме безстроково.

"Українські захисники — це розумні, освічені люди, які мають потребу розвиватися навіть під час війни. Читання на фронті є чи не єдиним способом розслабитися та відволіктися від напруженого бойового дня", — зазначають в міністерстві культури.

Що відомо про благодійний збір макулатури в Києві

Київська книгарня "Сяйво книги" у липні 2022 року ініціювала збір російськомовних книжок на переробку. Мешканців столиці закликали приносити російську літературу, яку більше немає бажання читати і тримати вдома. Виручені кошти призначалися для підтримки ЗСУ.

Упродовж 2022 року у столиці зібрали 57 тонн російськомовних книг. Виручені кошти отримав благодійний фонд "Гуркіт", який придбав так званий Сяйвомобіль — позашляховик для ЗСУ.

Київ став одним із чотирьох українських міст, де започаткували акцію "Постав російську книгу в куток". Її мета — зібрати якомога більше макулатури, а на виручені від продажу кошти купити автомобіль для військових ЗСУ.