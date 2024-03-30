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У Запоріжжі горіла квартира багатоповерхівки — двох людей евакуювали
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

У Запоріжжі горіла квартира багатоповерхівки — двох людей евакуювали

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У Запоріжжі рятувальники евакуювали двох людей із квартири, де сталася пожежа 29 березня
Пожежа у Запоріжжі. Фото ілюстративне. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Минулої доби, 29 березня, в одній із квартир дев'ятиповерхівки у Запоріжжі сталася пожежа. Рятувальникам вдалося вивести із задимленого приміщення двох людей — їх передали медикам. Загоряння ліквідували.

Про це сьогодні, 30 березня, повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Зазначається, що в одній із квартир багатоповерхівки міста виникло загоряння — горіли домашні речі:

"На місці події рятувальники з'ясували, що в одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку горять домашні речі на площі 2 кв.м. Надзвичайники в апаратах на стисненому повітрі оперативно приборкали загоряння", — йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалось вивезти із задимленого приміщення двох жінок 1933 та 1955 років народження — їх передали медикам, втім від госпіталізації вони відмовились.

Ймовірна причина загоряння — необережне поводження з вогнем.

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