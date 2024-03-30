Головні новини Рівного та області 30 березня

Верес — Кривбас: рівняни програли у домашньому матчі

Верес програв у матчі проти клубу Кривбас в рамках 22 туру чемпіонату УПЛ. 30 березня червоно-чорні поступилися на домашньому стадіоні Авангард із рахунком 0:2. До цієї гри рівняни перебували на 14 місці турнірної таблиці, Кривбас був другим.

Домашній матч Вереса з Кривбасом. Фото: Instagram veres.club

Суботній поєдинок розпочався з небезпечної атаки гостей. Рівняни вдалі моменти у першому таймі не змогли перевести у перевагу в рахунку.

Команди пішли на перерву з рахунком 0:0.

На 54-й хвилині Олександр Кучеренко відкрив рахунок. Верес-Кривбас — 0:1.

Момент для рівнян на 78-й хвилині — Денис Янаков виконував після штрафного удар з правого флангу, а Василь Курко з шести метрів розстрілював ворота головою. М'яч пішов над поперечкою в кількох сантиметрах.

Другий гол Вересу суперники забив на 88 хвилині Максим Луньов.

Фінальний рахунок гри — 0:2.

Суботній поєдинок на Авангарді став четвертим в історії протистоянь відроджених Вереса та Кривбаса. Єдину в сучасній історії перемогу над суперником рівняни здобули на старті чемпіонату 2022/2023 з рахунком 1:0.