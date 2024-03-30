Головні новини Рівного та області 30 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 29 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Верес — Кривбас: рівняни програли у домашньому матчі
Верес програв у матчі проти клубу Кривбас в рамках 22 туру чемпіонату УПЛ. 30 березня червоно-чорні поступилися на домашньому стадіоні Авангард із рахунком 0:2. До цієї гри рівняни перебували на 14 місці турнірної таблиці, Кривбас був другим.
Суботній поєдинок розпочався з небезпечної атаки гостей. Рівняни вдалі моменти у першому таймі не змогли перевести у перевагу в рахунку.
Команди пішли на перерву з рахунком 0:0.
На 54-й хвилині Олександр Кучеренко відкрив рахунок. Верес-Кривбас — 0:1.
Момент для рівнян на 78-й хвилині — Денис Янаков виконував після штрафного удар з правого флангу, а Василь Курко з шести метрів розстрілював ворота головою. М'яч пішов над поперечкою в кількох сантиметрах.
Другий гол Вересу суперники забив на 88 хвилині Максим Луньов.
Фінальний рахунок гри — 0:2.
Суботній поєдинок на Авангарді став четвертим в історії протистоянь відроджених Вереса та Кривбаса. Єдину в сучасній історії перемогу над суперником рівняни здобули на старті чемпіонату 2022/2023 з рахунком 1:0.
Вбирання могильних хрестів на Рівненщині: що означає ця давня традиція
На Рівненському Поліссі збереглася традиція, яка має дохристиянське походження — вбирання могильних хрестів у хустки, стрічки та фартухи. У 2023 році давню традицію віднесли у перелік нематеріальної культурної спадщини України. Суспільне побувало на кладовищі села Колки Сарненського району, де збереглася така традиція та дізналася її особливість.
Вбирання хрестів зустрічається у Вараському, Сарненському та північній частині Рівненського районів. Така культурна спадщина збереглася й на кладовищі села Колки.
"Наше кладовище існує багато років. Є традиція не тільки стрічками, рушничками вбирати хрести, але й хустками. Де жінки поховані, хусточками їх перев'язують наверх стрічки. Стрічки є бантиками, є намотуванням, є вузликами. У нас часто намотують вузликами, з кожним роком він додається. Є люди, які знімають стрічки, коли вже наступає Великдень. Є такі родини, де за традицією кожна стрічечка зберігалася", — розповіла завідувачка Колківського центру культури, туризму та спорту Мирослава Мороз.
Перехід на літній час: у Рівненському обласному центрі контролю і профілактики хвороб розповіли, як адаптуватися до змін
У ніч на неділю, 31 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час. Це станеться о 3:00. Стрілки годинників потрібно буде перевести на годину вперед.
У Рівненському центрі контролю і профілактики хвороб розповіли, як перехід на літній час може вплинути на організм людини та як правильно адаптувати його до змін.
Для зменшення впливу часових змін на організм в центрі контролю і профілактики хвороб радять змінити режим сну.
“За декілька днів до 31 березня лягати спати й вставати раніше ніж зазвичай. Наприклад, спочатку на 15 хвилин, потім на 30-40 хвилин, тоді перехід буде більш плавним”, — йдеться у дописі.
Як підготуватися до переведення часу:
- забезпечити тишу та зменшити штучне освітлення в спальні під час сну;
- провітрювати кімнату для сну;
- не гортати стрічку соцмереж перед сном, вимкнути телевізор та комп'ютер;
- ввечері уникати емоційного навантаження;
- не вживати перед сном міцні каву або чай;
- відмовитися від вживання алкоголю та тютюнопаління;
- вечеряти не пізніше, ніж за 2-3 години до сну, перевагу надавати легким стравам;
- вранці давати можливість поступово відійти від сну та робити ранкову гімнастику;
- турбуватись про фізичне та психологічне здоров’я.
У центрі контролю та профілактики хвороб зауважили, що перехід на літній час також має й позитивні сторони:
“Перевага зміни часу в тому, що тепер ви можете довше гуляти містом у світлий час після роботи і прокидатися зі сходом сонця”.
У Костополі завершують опалювальний сезон
З 30 березня у Костополі завершують опалювальний сезон. Про це повідомили у Facebook міської ради.
Продовжать подавати тепло до 15 квітня лише у Костопільській БЛІЛ, щоб забезпечити пацієнтам необхідний температурний режим.
У Рівному попрощалися з військовим Андрієм Любчиком
У Рівному на майдані Незалежності 30 березня попрощалися з 30-річним військовим Андрієм Любчиком. Він загинув при виконанні бойового завдання на Луганському напрямку.
Андрій Любчик народився у Рівному, закінчив місцеву школу № 17, за тим — здобув фах зварювальника, інформує у Facebook міська рада.
“У нашій родині всі чоловіки працюють з металом, тож Андрій з дитинства бачив, як це робиться, і фактично закохався у цю справу, завжди казав, що буде вчитися саме цьому. Працював за фахом, а коли отримав повістку в серпні 2023 року, не вагаючись пішов служити,” — цитують у дописі дядька загиблого Миколу.
Зі слів чоловіка, про військову службу Андрій Любчик розповідав мало, намагався не хвилювати рідних.
“Ми з ним домовилися, що він надсилатиме смайлик чи значок, щоб ми розуміли, що з ним усе добре. Адже він був на передовій — не завжди був зв’язок, не завжди можна було говорити. Тому ми обрали саме такий спосіб,” — зазначив пан Микола.
23 березня 30-річний солдат Андрій Любчик загинув при виконанні бойового завдання на Луганському напрямку.
Поховали військового на кладовищі у Тинному.
Оновлений прогноз погоди на 31 березня
За даними обласного центру з гідрометеорології, 31 березня на Рівненщині — мінлива хмарність, без опадів.
Вітер — південний, 8-13 м/с, вдень — поривчастий.
Температура по області: вночі — 6-11º тепла, вдень — 19-24º тепла; у Рівному: вночі — 8-10º тепла, вдень — 22-24º тепла.
На Рівненщині з 1 квітня вводять заборону на вилов риби та раків
З 1 квітня на Рівненщині діятиме нерестова заборона на вилов риби та раків. На річках вона триватиме до 20 травня, на стариці русел, заплавах – до 30 червня. Таку заборону запроваджують для збереження популяції водних біоресурсів.
Про це повідомили у Рівненському рибоохоронному патрулі.
Згідно із наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2024 році визначили дати заборони на вилов риби та раків під час нересту:
- з 1 квітня по 20 травня – на річках області та їх кореневих водах;
- з 1 квітня по 30 червня – в придаткових водах річок (стариці русел, заплави).
У цей час забороняється ловити рибу з використанням човнів та моторних суден. Це не стосується транспорту рибоохорони та інших уповноважених органів державної влади. Також забороняється підводне полювання.
"Відповідно до Правил любительського рибальства, під час нересту, дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями добування, вилов з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега поза межами нерестовищ. Забороняється здійснювати вилов будь-якими іншими знаряддями або засобами лову", — йдеться у дописі.
За порушення правил рибальства передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Сума штрафу за риболовлю під час нересту сягає від 1 700 до 6 800 грн або обмеження, чи позбавлення волі до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу.
Чому влітку не буде централізованої подачі гарячої води. Пояснили в Рівнетеплоенерго
Централізовану подачу гарячої води у Рівному в житлові будинки припиняють з 1 квітня. У міжопалювальний період 2024 року її не буде. У Рівнетеплоенерго назвали цей процес збитковим і пояснили чому. Відповідний допис розмістили у Facebook теплопостачальної компанії.
Централізовану подачу гарячої води у міжопалювальний період назвали збитковим процесом з таких причин:
- чималі втрати через зношеність мереж;
- споживачі крадуть гарячу воду через дію на лічильники;
- відсутність лічильників там, де проживає багато людей, але зареєстрований один мешканець;
- переважна більшість споживачів користується електронагрівальними приладами для гарячої води, що є значно дешевше, ніж споживання централізованої подачі.
За даними Рівнетеплоенерго, наразі споживачі заборгували 313,7 мільйонів гривень. Через це борг підприємства державній Газопостачальній компанії "Нафтогаз Трейдинг" станом на 26 березня за спожитий газ становить 94,9 млн грн.
"Тому згідно з повідомлення ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" з 01.04.2024 року припиняється постачання газу нашій компанії до повного розрахунку за спожитий газ. Відтак немає навіть технічної можливості постачати гарячу воду споживачам. Тому наполегливо просимо рівнян розрахуватись за спожите тепло", — зазначили в дописі.
Сплата боргів — це можливість зробити влітку поточні ремонти мережі і обладнання котелень, їх заміну, провести гідравлічні випробування та підготуватися до наступного опалювального сезону.