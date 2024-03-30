НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Мирнограді у пожежі загинула людина, ще одного чоловіка вдалось врятувати
ДОНБАСПОЖЕЖАДСНСРегіони

У Мирнограді у пожежі загинула людина, ще одного чоловіка вдалось врятувати

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пожежа Мирноград
Пожежа Мирноград. ДСНС Донеччини

У Мирнограді 29 березня сталась пожежа в одній з квартир п'ятиповерхового будинку. Одна людина загинула, ще одну врятували.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

За інформацією пресслужби, повідомлення про пожежу до Служби порятунку надішло 29 березня о 12:07.

"Під час гасіння пожежі рятувальники вивели чоловіка на свіже повітря та передали співробітникам швидкої медичної допомоги, а також у квартирі виявили тіло однієї особи без ознак життя", — йдеться у повідомленні

Пожежу ліквідували о 12:55, для цього залучили 19 пожежників та п'ять одиниць техніки.

Також за інформацією ДСНС Донеччини, протягом 29 березня рятувальники загасили 29 пожеж, одна з яких сталась в екосистемі.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
снайпери навчання тренування Донецька область
"Підіймаємо загальний рівень фронтових снайперів": як проходить вишкіл на Донеччині — репортаж
Росіяни обстріляли Курахове та Костянтинівку
Російські військові обстріляли Курахове та Костянтинівку на Донеччині — четверо людей поранені
Енергетики ДТЕК
На Донеччині повторно введено стабілізаційні відключення електроенергії — ДТЕК
Що робити, щоб отримати виплати ВПО
Держава збільшила перелік людей, які можуть отримати виплати ВПО: що треба зробити
На початок