У Мирнограді у пожежі загинула людина, ще одного чоловіка вдалось врятувати

У Мирнограді 29 березня сталась пожежа в одній з квартир п'ятиповерхового будинку. Одна людина загинула, ще одну врятували.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

За інформацією пресслужби, повідомлення про пожежу до Служби порятунку надішло 29 березня о 12:07.

"Під час гасіння пожежі рятувальники вивели чоловіка на свіже повітря та передали співробітникам швидкої медичної допомоги, а також у квартирі виявили тіло однієї особи без ознак життя", — йдеться у повідомленні

Пожежу ліквідували о 12:55, для цього залучили 19 пожежників та п'ять одиниць техніки.

Також за інформацією ДСНС Донеччини, протягом 29 березня рятувальники загасили 29 пожеж, одна з яких сталась в екосистемі.

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