У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки РФ на Кам`янське

Вранці 30 березня у лікарні помер 36-річний чоловік, який отримав поранення під час атаки РФ на Кам`янське, що на Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.

"Медики до останнього боролися за його життя. Зробили все можливе. Та поранення виявилися надто важким", — написав він.

За словами посадовця, у медзакладі досі перебуває ще один поранений 47-річний чоловік. Решта травмованих — оговтуються вдома.

Що відомо про атаку РФ по Кам`янському в ніч на 29 березня

У ніч на 29 березня війська РФ атакували Кам`янське та Кам`янський район. Пошкоджено енергетичний об`єкт. Зруйновано три дачі, ще 4 – пошкоджені. Понівечені автомобілі.

П'ятеро людей дістали поранення. Серед них – 5-річна дівчинка. Лікуватиметься амбулаторно. Також поранені жінки 19 та 47 років. Двох чоловіків, 36 та 47 років, ушпиталили.

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