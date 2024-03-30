Освітній проєкт "Непоборні" запрошує на відкриту лекцію в Ужгороді

Освітній проєкт "Непоборні" запрошує всіх охочих на відкриту лекцію "Психологія спілкування з військовими", яка відбудеться у суботу, 6 квітня, в Ужгороді.

Про це інформує проєкт "Непоборні" у своєму Telegram.

"Війна змінює людей: і тих, що воюють, і тих, хто чекає. Ці зміни у кожного свої й залежать від сукупності різних обставин. У таких умовах надзвичайно складно підтримувати самих себе, ще важче знайти правильні способи підтримки близької людини, на чиї плечі випала ще більша відповідальність — захищати країну", — йдеться у повідомленні.

На лекції, зокрема, говоритимуть про те, як спілкуватися зі знайомими військовослужбовцями під час коротких зустрічей, про помічну адаптацію членів родини, про психологічний супровід тощо.

Лекторками заходу є: Любов Михайлюк — консультантка з військової психології, засновниця "Дерево Мого Життя" та Ксенія-Тереза Тарнавська — аналітично орієнтована психологиня, співзасновниця "Дерево Мого Життя".

Відкрита лекція відбудеться у суботу, 6 квітня, о 12:00 за адресою: місто Ужгород, вулиця Дмитра Донського, 6.

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