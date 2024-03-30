Щорічні декларації за 2023 рік подали нині заступники голови Донецької облдержадміністрації Юрій Винокуров, Ігор Бойко, Олександр Шевченко та керівниця апарату облдержадміністрації Ольга Мосіна.

Звітували щодо статків та заробітної платні на попередніх посадах — керівників департаментів ОВА, міських військових адміністрацій. Суспільне Донбас розповідає, що посадовці задекларували за минулий рік.

Юрій Винокуров — перший заступник голови ОДА. У 2023 році — директор Департаменту капітального будівництва Донецької обладміністрації.

Юрій Винокуров перший заступник голови ОДА декларація. Фото: Кадр з сюжету Донеччина TV

Винокуров подав щорічну декларацію цьогоріч 15 січня. Весь попередній рік він очолював Департамент капітального будівництва Донецької обладміністрації. На цій посаді він отримав понад мільйон гривень зарплатні.

Доходи власні та родини, що задекларував посадовець:

зарплата Винокурова 1 093 634 гривень,

дружина-підприємиця — 5 571 390 гривень,

соціальні виплати ВПО у дружини та доньки 50 тисяч гривень,

відсотки на суму 103 174 гривень (отримала дружина).

Нерухомість, якою володіє родина Винокурових, згідно із декларацією, — лишилась на окупованих РФ територіях. Водночас Юрій Винокову вказав, що користується будинком у Слов'янську, а його дружина квартирою у Києві. Площу цієї нерухомості не вніс до декларації.

Водночас його дружина у 2023 році придбала квартиру в столиці площею у близько 70 "квадратів" за майже 3,5 мільйонів гривень.

Яку нерухомість задекларував Юрій Винокуров:

земельна ділянка 169 кв. метрів в Євпаторії,

будинок у Євпаторії площею 32,6 кв. метрів,

об'єкти незавершеного будівництва у Євпаторії — 242,7 кв. метри,

гараж 44 квадратні метри у Донецьку,

житлова будівля, що в Макіївці, у спільній власності 50% з Вадимом Борцовим.

Наталія Винокурова, дружина Юрія Винокурова, володіє:

будинком у Донецьку площею 338,6 квадратних метрів.

три земельні ділянки 7874, 10543 та 18875 квадратних метри у селі Володине на Донеччині.

квартира в Києві площею 71,6 квадратних метрів, її Наталія купила за 3 441 368 гривень у 2023 році.

нежитлове приміщення у Києві, його площа 1,3 квадратного метра. Його купили у 2023 році.

Volksvagen Passat 2015 року випуску вартістю 600 000 гривень.

цінні папери: облігації внутрішньої державної позики на 303 тисячі гривень.

Також у декларації посадовець вказав, що зберігає готівкою на банківському рахунку 217 757 гривень та готівкою 100 тисяч гривень та 50 тисяч доларів. Дружина зберігає готівкою 4 870 000, 40 000 євро та 35 000 доларів, а на її банківському рахунку — 2 741 808. Донька Винокурова Ольга має на банківському рахунку 193 гривні

Бойко Ігор — заступник голови Донецької обласної державної адміністрації. У 2023 році — Директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ОДА.

Заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Ігор Бойко. Донецька ОВА

В декларації за минулий рік, яка подана цьогоріч п'ятого лютого, Ігор Бойко вказав, що зберігає готівкою 56 тисяч доларів.

Що задекларував Ігор Бойко за 2023 рік:

будинок 118,4 кв. метри у Краматорську, вартість якого — 494 050 гривень;

земельну ділянку 17 000 квадратних метрів у Полтавські області,

автівку HYUNDAI TUCSON 2018 року вартістю 630 тисяч гривень.

У Бойка є дружина, двоє синів та пасербиця.

Ганна Бойко, дружина Ігоря Бойка, володіла у 2023 році:

земельною ділянкою 651 квадратний метр у Краматорську, вартістю 18 000 гривень.

автомобілем VOLKSWAGEN PASSAT 2006 року випуску, вартість якого 197 500 гривень.

П'ятого квітня Бойко повідомив про суттєві зміни: його дружина продала автівку за 200 тис. гривень.

Доходи родини Бойко за рік:

зарплатня Ігоря Бойко — 1 610 505 гривень,

пенсія Бойка — 474 069 гривень,

дохід Бойка від здачі майна в оренду — 7 818 гривень.

соціальні виплати Бойку 3 745 гривень,

Ганна Бойко заробила 46 189 гривень.

соціальні виплати від центру зайнятості у дружини 13 204 гривень.

соціальні виплати ВПО у дружини 132 000 гривень.

дохід від продажу рухомого майна 200 тисяч гривень (вищезгадана автівка, про продаж якої посадовець повідомив 4 квітня).

Олександр Шевченко — заступник начальника Донецької ОВА. У 2023 році, за який подана декларація, — начальник Новогродівської міської військової адміністрації.

Заступник Донецької ОВА Олександр Шевченко. Фото: Facebook/ Вадим Філашкін

Щорічну декларацію за 2023 рік Олександр Шевченко подав цьогоріч 29 березня. У звіті він вказав, що зберігає готівкою 30 тисяч доларів готівкою. Також він має 16% статутного капіталу у ГО"Спортивна асоціація Новогродівки "Синергія".

Що задекларував Олександр Шевченко:

квартиру у Новогродівці загальною площею 96 квадратних метрів.

земельну ділянку площею 828 квадратних метри.

автомобіль NISSAN PATHFINDER 2007 року випуску за 252 тисячі гривень.

Оксана Шевченко, дружина Олександра Шевченка, володіє:

квартирою площею 35,9 квадратних метрів.

Доходи родини Шевченків:

заробітна плата Олександра Шевченка 1 051 178 гривень,

заробітна плати Оксани Шевченко 23 800 гривень,

дохід від продажу рухомого майна у розмірі 240 000 гривень отримав Шевченко,

соціальні виплати ВПО у сина 27 тисяч гривень.

Ольга Мосіна — керівниця апаратом Донецької ОВА

Керівниця апаратом Донецької ОВА Ольга Мосіна. Фото: Вадим Філашкін/Facebook

Ольга Мосіна подала щорічну декларацію 1 березня, де вказала що тримає 15 000 доларів готівкою та 114 145 гривень у банку. Її чоловік також має 5000 доларів готівкою.Вона орендує з серпня 2022 року квартиру у Дніпрі площею 38,9 метра квадратних.

Що задекларувала Ольга Мосіна:

квартиру у Краматорську площею 39,8 метра квадратних.

Георгій Мосін, чоловік Ольги Мосіної, володіє:

дві квартири у Донецьку 45,00 та 29,5 квадратних метрів.

автомобіль ЗАЗ 2011 року випуску.

Доходи родини Мосіних:

заробітна плата Мосіної 831 140 гривень.

соціальні виплати ВПО у Мосіної 24 000 гривень.

заробітна плата у чоловіка 286 772 гривень.

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