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Як мінімізувати негативний вплив на здоров'я від переведення годинників: поради медиків
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Як мінімізувати негативний вплив на здоров'я від переведення годинників: поради медиків

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Годинник
Годинник. Фото: Pexels

Фахівці дали поради, як краще адаптуватися до переведення годинника на літній час.

Про це інформує КМДА.

Уночі 31 березня Україна перейде на літній час. Зазначається, що більшість адаптується до нових умов досить швидко та непомітно для здоров'я.

Водночас чутливими до переведення стрілок годинника можуть бути люди літнього віку та ті, хто має серцево-судинні захворювання. Також зміна часу може бути відчутна для тих, чия робота потребує ранніх підйомів, вимагає підвищеної концентрації уваги.

"Якщо не допомогти нашому «внутрішньому годиннику», то може відбутися погіршення роботи серця, зниження когнітивних функцій; підвищуються ризики, пов'язані з розладами ментального здоров'я: тривога, депресія, погіршення настрою", — йдеться в повідомленні.

Лікарі рекомендують розпочати "перехід" на літній час трохи заздалегідь. Наприклад, якщо звикли підніматися о 07:00 ранку, встановіть будильник у неділю — на 7:20. Тоді можна значно легше прокинутись у понеділок у звичний час.

Також фахівці радять більше бувати на свіжому повітрі, не нехтувати сніданками, не забувати про фізичну активність. Людям із проблемами серцево-судинної системи варто додатково контролювати тиск.

Переведення годинників в Україні

Стрілки годинника восени та навесні українці переводять вже понад 40 років, відколи у 1981 році Радянський Союз вирішив запровадити переходи між літнім і зимовим часом. В Україні літній час уніфікували лише в 1996 році. Переведення завжди припадають на вихідні, щоб дати організму мінімально адаптуватися.

3 березня 2021 року Верховна рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 4201 "Про обчислення часу в Україні". Він передбачає відмову від сезонного переведення годинників. Однак депутатам так і не вдалося ухвалити законопроєкт у другому читанні.

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