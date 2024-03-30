У Кривому Розі поліцейські викрили 20-річного місцевого жителя, якого підозрюють у серії майнових злочинів.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

Встановлено, що чоловік, скориставшись відсутністю господарів, проникав до пошкоджених внаслідок обстрілів РФ осель та викрадав звідти цінне майно. Він причетний до скоєння трьох майнових злочинів.

29 березня слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі перевіряють причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території міста.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро