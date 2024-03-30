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Травмовані два пішоходи: 29 березня на Львівщині сталося дві ДТП
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Травмовані два пішоходи: 29 березня на Львівщині сталося дві ДТП

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Вчора, 29 березня, на Львівщині сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. У селі Коцурів водій наїхав на 69-річну жінку, а в Самборі автівка збила 13-річного хлопця.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Вчора, 29 березня, близько 15:30, в селі Коцурів Львівського району 23-річний водій автомобіля "Volkswagen Transporter", місцевий житель, рухався заднім ходом і наїхав на 69-річну львів’янку. Жінку з травмами доправили до реанімації.

ДТП у селі Коцурів, 29 березня 2024
ДТП у селі Коцурів, 29 березня 2024. Пресслужба поліції Львівської області

Друга ДТП трапилася вчора, 29 березня, близько 17:10, на вулиці Перемишльській у Самборі. За даними правоохоронців, 48-річний мешканець Самбора за кермом автомобіля "Skoda Octavia" наїхав на пішохода, 13-річного жителя Закарпаття. Внаслідок аварії хлопець отримав травми, його госпіталізували.

ДТП на вулиці Перемишльській у Самборі, 29 березня 2024
ДТП на вулиці Перемишльській у Самборі, 29 березня 2024. Пресслужба поліції Львівської області

Правоохоронці встановлюють обставини подій. Слідчі відкрили кримінальні провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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