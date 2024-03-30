Централізовану подачу гарячої води у Рівному в житлові будинки припиняють з 1 квітня. У міжопалювальний період 2024 року її не буде. У Рівнетеплоенерго назвали цей процес збитковим і пояснили чому.

Відповідний допис розмістили у Facebook теплопостачальної компанії.

Централізовану подачу гарячої води у міжопалювальний період назвали збитковим процесом з таких причин:

чималі втрати через зношеність мереж;

споживачі крадуть гарячу воду через дію на лічильники;

відсутність лічильників там, де проживає багато людей, але зареєстрований один мешканець;

переважна більшість споживачів користується електронагрівальними приладами для гарячої води, що є значно дешевше, ніж споживання централізованої подачі.

За даними Рівнетеплоенерго, наразі споживачі заборгували 313,7 мільйонів гривень. Через це борг підприємства державній Газопостачальній компанії "Нафтогаз Трейдинг" станом на 26 березня за спожитий газ становить 94,9 млн грн.

"Тому згідно з повідомлення ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" з 01.04.2024 року припиняється постачання газу нашій компанії до повного розрахунку за спожитий газ. Відтак немає навіть технічної можливості постачати гарячу воду споживачам. Тому наполегливо просимо рівнян розрахуватись за спожите тепло", — зазначили в дописі.

Сплата боргів — це можливість зробити влітку поточні ремонти мережі і обладнання котелень, їх заміну, провести гідравлічні випробування та підготуватися до наступного опалювального сезону.

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