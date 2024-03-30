30 березня у Житомирі достроково завершується опалювальний сезон.

Про це в ефірі нацмарафону "Єдині новини" повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

За його словами, тепло продовжать подавати в лікарні.

"У випадку похолодання, ми можемо оперативно знову підключитися. Сьогодні (30 березня) у Житомирі 20 градусів тепла. І я думаю, що краще декілька днів зекономити на опаленні. Це теж для людей дуже важливо, бо зайві тисячі гривень в платіжках житомирян за місяць за опалення — це для них велике навантаження. Крім цього, це економія бюджету. Це теж дуже важливе питання. І краще ці кошти направити на ту ж допомогу Збройним силам, ніж просто опалювати", — повідомив Сергій Сухомлин.

За словами Житомирського міського голови, один місяць опалення обходиться для бюджету у мінімум 30 мільйонів гривень.

"Якщо ми на два тижні раніше припинимо опалення, то це мінімум 15 мільйонів гривень зекономимо. У нас достатньо непогана ситуація, бо в місті ми запустили багато інших котелень на інших видах палива. Це деревина, відходи деревини. І працюють і ТЕЦ, і котельні на цих видах палива. Тому тут економія є трохи меншою. Але в цілому ситуація нормальна, і тепло подавалося протягом сезону стабільно, ніяких проблем у нас не було, скарг майже не було. І ми багато років готувалися по теплокомуненерго, тому у нас за цей опалювальний сезон втрати в мережі складають всього трохи більше 4%", — розповів Житомирський міський голова.

Він також повідомив про рівень заборгованості за результатами опалювального сезону.

"У нас борги за газ становлять приблизно 300 мільйонів гривень. Ці борги вже понад 10 років. Сезони змінюються, а борги приблизно залишаються на цьому ж рівні. Але якщо ми згадуємо про мораторій, який був на початку повномасштабного вторгнення введений, щоб не платити пеню, не платити штрафи, то потрібно сказати, що нам держава, Верховна Рада мали б компенсувати різницю в тарифах. А для Житомира це вже понад 300 мільйонів гривень. Тому, якщо б прийшла різниця в тарифах, і Верховна Рада нам її компенсувала би, бо тільки один крок залишився за Верховною Радою, то у Житомирі не було б боргів за газ. Але борги населення за опалення у нас становлять 280 мільйонів гривень. Тому ми на папері дуже прибуткове комунальне підприємство, а в реаліях сьогоднішніх ситуація така", — пояснив Сергій Сухомлин.

Раніше Суспільне повідомляло, що 30 березня 2024 року в Житомирі завершують опалювальний сезон. Відповідне рішення прийняли 25 березня на позачерговому засіданні виконкому Житомирської міської ради.

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