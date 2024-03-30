У Запоріжжі загорілася автівка — ДСНС

Вчора ввечері, 29 березня, у Запоріжжі сталася пожежа в одному із районів міста — загорівся легковий автомобіль. Рятувальники загасили вогонь, поранених або загиблих немає.
Про це сьогодні, 30 березня, повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
Зазначається, що вогонь спалахнув у моторному відсіку легковика в одному із районів Запоріжжя:
"Рятувальники отримали повідомлення про загоряння легкового автомобіля в одному із районів Запоріжжя. Прибувши на місце, співробітники ДСНС встановили, що горить моторний відсік Chevrolet Lacetti", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники загасили загоряння. Внаслідок пожежі загиблих або травмованих немає.
Читати ще
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber