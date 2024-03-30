У Запоріжжі та області за добу сталося чотири пожежі в екосистемах — ДСНС

Протягом минулої доби, 29 березня, в екосистемах Запоріжжя та області виникло чотири пожежі. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 30 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Запорізькій області.

За даними рятувальників, у Вознесенівському районі Запоріжжя сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території:

Рятувальники гасять пожежу, Запоріжжя, 29 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

"Через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюджувався, існувала загроза перекидання полум'я на поруч розташовані житлові будинки та автозаправну станцію. Надзвичайники ліквідовували займання одночасно у декількох напрямках на площі 0,18 га, не допустивши поширення вогню", — йдеться в повідомленні.

Територія, охоплена вогнем у Запоріжжі, 29 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Загалом вогнем заподіяно шкоди довкіллю на загальній площі 0,52 га.

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