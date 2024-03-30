НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Армія РФ била "КАБами", ракетами та артилерією по населених пунктах Донеччини
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиПОЛІЦІЯРегіони

Армія РФ била "КАБами", ракетами та артилерією по населених пунктах Донеччини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
обстріли Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини 29 березня 2024 року. Поліція Донеччини

Російські окупаційні війська 29 березня обстріляла шість населених пунктів Донеччини. Обстрілами пошкоджені 23 цивільних об'єкти. Загалом армія РФ 1484 рази обстріляла територію Донеччини.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Російські окупаційні війська вдарили "КАБами", ракетами "С-300" та ствольною артилерією по шести населених пунктах області, серед яких:

  • міста Красногорівка, Лиман,
  • селище Гостре,
  • села Карлівка, Максимільянівка, Острівське.

Обстрілами пошкоджені 20 житлових будинків, школа та критична інфраструктура.

"По Карлівці ворог вдарив керованою авіабомбою "КАБ-250" — пошкодив 12 осель та лінію електропередач. На Красногорівку Росія скинула "КАБ-500" – руйнувань зазнали шість приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією поліції, армія РФ вночі 30 березня двома ракетами "С-300" вдарила по житловому сектору Новогродівки. Інформації про загиблих та поранених не було.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Протягом 29 березня поліцейські з прифронтових населених пунктів Донеччини евакуювали 462 людини, з них 41 дитина.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
снайпери навчання тренування Донецька область
"Підіймаємо загальний рівень фронтових снайперів": як проходить вишкіл на Донеччині — репортаж
Росіяни обстріляли Курахове та Костянтинівку
Російські військові обстріляли Курахове та Костянтинівку на Донеччині — четверо людей поранені
Енергетики ДТЕК
На Донеччині повторно введено стабілізаційні відключення електроенергії — ДТЕК
Що робити, щоб отримати виплати ВПО
Держава збільшила перелік людей, які можуть отримати виплати ВПО: що треба зробити
На початок