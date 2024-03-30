Армія РФ била "КАБами", ракетами та артилерією по населених пунктах Донеччини

Російські окупаційні війська 29 березня обстріляла шість населених пунктів Донеччини. Обстрілами пошкоджені 23 цивільних об'єкти. Загалом армія РФ 1484 рази обстріляла територію Донеччини.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Російські окупаційні війська вдарили "КАБами", ракетами "С-300" та ствольною артилерією по шести населених пунктах області, серед яких:

міста Красногорівка, Лиман,

селище Гостре,

села Карлівка, Максимільянівка, Острівське.

Обстрілами пошкоджені 20 житлових будинків, школа та критична інфраструктура.

"По Карлівці ворог вдарив керованою авіабомбою "КАБ-250" — пошкодив 12 осель та лінію електропередач. На Красногорівку Росія скинула "КАБ-500" – руйнувань зазнали шість приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією поліції, армія РФ вночі 30 березня двома ракетами "С-300" вдарила по житловому сектору Новогродівки. Інформації про загиблих та поранених не було.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Протягом 29 березня поліцейські з прифронтових населених пунктів Донеччини евакуювали 462 людини, з них 41 дитина.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram