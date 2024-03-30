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Через атаку РФ по Одесі 15 березня до повітря потрапило понад 80 тонн діоксиду вуглецю
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Через атаку РФ по Одесі 15 березня до повітря потрапило понад 80 тонн діоксиду вуглецю

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Працівник ДСНС на місці влучання в Одесі, 15 березня 2024 рік
Працівник ДСНС на місці влучання в Одесі, 15 березня 2024 рік. Фото: ГУ ДСНС Одещини

Екологи підрахували суму збитків атмосферному повітрю внаслідок російської ракетної атаки по Одесі 15 березня.

Про це 29 березня повідомили в Державній екологічні інспекції Південно-Західного округу.

Під час атаки армія РФ завдала ударів по обʼєкту рекреації, будинках та господарських спорудах Одеси. Унаслідок чого стались загоряння на загальній площі одна тисяча квадратних метрів, до атмосферного повітря потрапило понад 81 тонна діоксиду вуглецюТривка хімічна сполука, поширена в природних газах. Токсична дія діоксиду вуглецю виявляється при його вмісті в повітрі 3—4 % і полягає в подразненні дихальних шляхів, запамороченні, головному болі, шумі у вухах, психічному збудженні, непритомному стані., зазначили в екоінспекції.

"Державними інспекторами здійснений розрахунок шкоди, завданої атмосферному повітрю. Загальний розмір складає майже 2️4️8️ тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Інформацію про наслідки від атаки передали до оперативного штабу при Державній екологічній інспекції для формування єдиного реєстру збитків.

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