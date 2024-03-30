НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Внаслідок учорашньої дронової атаки Берислава на Херсонщині поранена ще одна людина — ОВА
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Внаслідок учорашньої дронової атаки Берислава на Херсонщині поранена ще одна людина — ОВА

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріли РФ. Херсонщина, Берислав
Обстріляний російськими військами будинок у Бериславі, Херсонщина, січень 2024 року. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

Внаслідок детонації вибухівки, яку з дронів скинули військові РФ на Берислав Херсонської області 29 березня 2024 року, поранена ще одна людина.

Про це в Telegram повідомила обласна військова адміністрація.

Як йдеться в дописі зранку 30 березня до лікарні звернулась 53-річна жінка, яка напередодні отримала поранення під час дронової атаки армії РФ. У неї діагностували мінно-вибухову травму та поранення стегна.

Раніше в ОВА повідомляли, що вранці 29 березня 2024 року армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині. Поранений чоловік. У нього вибухова травма та поранення руки та ноги.

Також за даними Генштабу, минулої доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів обстріляли понад 10 населених пунктів. Зокрема Тягинку, Іванівку, Херсон та Микільське.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
мапа сумщини
12 громад Сумщини обстріляли війська РФ
Мешканці будинків Шевченківського району Харкова прибирають наслідки влучання РФ
РФ влучила по Шевченківському району Харкова 30 березня: що відомо
Оперативна інформація за 30 березня: ЗСУ відбили 5 атак РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили п'ять атак армії РФ на Оріхівському напрямку — Генштаб
вибух авіабомба
На Сумщині військові РФ вперше застосували авіабомбу вагою 1500 кг
На початок