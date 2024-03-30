Внаслідок детонації вибухівки, яку з дронів скинули військові РФ на Берислав Херсонської області 29 березня 2024 року, поранена ще одна людина.

Про це в Telegram повідомила обласна військова адміністрація.

Як йдеться в дописі зранку 30 березня до лікарні звернулась 53-річна жінка, яка напередодні отримала поранення під час дронової атаки армії РФ. У неї діагностували мінно-вибухову травму та поранення стегна.

Раніше в ОВА повідомляли, що вранці 29 березня 2024 року армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині. Поранений чоловік. У нього вибухова травма та поранення руки та ноги.

Також за даними Генштабу, минулої доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів обстріляли понад 10 населених пунктів. Зокрема Тягинку, Іванівку, Херсон та Микільське.

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