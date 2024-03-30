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1708 воїнів з Івано-Франківської громади з початку 2024 року отримали грошову допомогу на спорядження
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1708 воїнів з Івано-Франківської громади з початку 2024 року отримали грошову допомогу на спорядження

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Допомогу на спорядження з 1 січня 2024 отримали 1708 бійців Івано-Франківської громади
Допомогу на спорядження виплачують з міського бюджету Івано-Франківської громади. Фото: Генштаб ЗСУ

В Івано-Франківській громаді з 1 січня 2024 року 1708 військовослужбовців отримали грошову допомогу на спорядження. З міського бюджету бійцям виплатили 58 мільйонів 640 тисяч гривень.

Про це на сторінці у Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Як йдеться у дописі, на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради затвердили виплати на амуніцію для ще 860 військових. На допомогу їм спрямують 25 мільйонів гривень.

Раніше Суспільне повідомляло, що військовослужбовцям з Івано-Франківської громади виплачують по 50 й 20 тисяч гривень на спорядження. На одноразову допомогу можуть розраховувати ті, хто у 2024 році бере участь у захисті держави від військових РФ.

Щоб отримати допомогу, треба звернутися у будь-який ЦНАП громади або подати заяву онлайн на сайті установи.

Перелік документів для оформлення допомоги:

  • копія паспорта;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • довідка про безпосередню участь у бойових діях;
  • реквізити рахунку для виплати допомоги.

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