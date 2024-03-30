В Івано-Франківській громаді з 1 січня 2024 року 1708 військовослужбовців отримали грошову допомогу на спорядження. З міського бюджету бійцям виплатили 58 мільйонів 640 тисяч гривень.
Про це на сторінці у Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Як йдеться у дописі, на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради затвердили виплати на амуніцію для ще 860 військових. На допомогу їм спрямують 25 мільйонів гривень.
Раніше Суспільне повідомляло, що військовослужбовцям з Івано-Франківської громади виплачують по 50 й 20 тисяч гривень на спорядження. На одноразову допомогу можуть розраховувати ті, хто у 2024 році бере участь у захисті держави від військових РФ.
Щоб отримати допомогу, треба звернутися у будь-який ЦНАП громади або подати заяву онлайн на сайті установи.
Перелік документів для оформлення допомоги:
- копія паспорта;
- копія ідентифікаційного коду;
- довідка про безпосередню участь у бойових діях;
- реквізити рахунку для виплати допомоги.
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