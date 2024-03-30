Сьогодні у Запоріжжі відбудуться відключення світла: графік та адреси

Сьогодні, 30 березня, у Запоріжжі за деякими адресами відбудеться відключення електропостачання. Так, зокрема, світла не буде з 09:00 до 17:00.

Про це повідомили у ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Відключення електропостачання пов'язане з проведенням планового ремонту фахівцями підприємства. Так, світла не буде з 09:00 до 14:00 у будинках Соборний, 44 та Соборний, 48.

Також у зв'язку з проведенням термінового ремонту електрообладнання електропостачання відключать з 09:00 до 17.00 за наступними адресами:

вулиця Насосна, 20, 21, 23, 25, 29;

вулиця Павлокічкаська, 28, 30, 32а, 38а;

вулиця Перспективна, 27, 29, 31, 33, 35;

вулиця Посадочна, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29;

вулиця Фільтрова, 20, 22, 24.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.

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