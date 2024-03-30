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Власникам пошкоджених через атаку РФ будинків у Кам`янському на Дніпропетровщині виділять 3,5 млн грн допомоги
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Власникам пошкоджених через атаку РФ будинків у Кам`янському на Дніпропетровщині виділять 3,5 млн грн допомоги

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будинок, пошкодження, атака РФ
Один з будинків у Кам`янському, що зазнав пошкоджень через атаку РФ у ніч на 29 березня 2024 року. Фото: Суспільне Дніпро

У Кам`янському на Дніпропетровщині 1 квітня відбудеться позачергова сесія міської ради, на якій затвердять виділення грошової допомоги з бюджету власникам будинків, які пошкодило через атаку в ніч на 29 березня.

Про це повідомляється на сайті Кам`янської міської ради.

На відшкодування збитків виділять 3,5 млн грн. Розмір допомоги встановлюватиме спеціальна комісія в індивідуальному порядку залежно від ступеня руйнувань.

"Міські служби працюватимуть без вихідних, допомагатимуть відновлювати пошкоджені покрівлі, вікна, двері тощо", — сказав міський голова Андрій Білоусов.

Куди звертатися за допомогою

Надати інформацію про пошкоджене чи втрачене майно можна за телефонами: 093 572 96 71; 093 841 47 56.

Отримати консультацію фахівця щодо подачі заявки на послугу "єВідновлення" через застосунок "Дія" можна за телефоном: +38 097 174 53 98.

Що відомо про атаку РФ по Кам`янському в ніч на 29 березня

У ніч на 29 березня війська РФ атакували Кам`янське та Кам`янський район. Пошкоджено енергетичний об`єкт. Зруйновано три дачі, ще 4 – пошкоджені. Понівечені автомобілі.

П'ятеро людей дістали поранення. Серед них –  5-річна дівчинка. Лікуватиметься амбулаторно. Також поранені жінки 19 та 47 років. Двоє чоловіків, 36 та 47 років, — госпіталізовані.

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