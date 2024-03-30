Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння били по житлових кварталах 12 населених пунктів Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок атак армії РФ пошкоджені багатоповерхівка, два приватних будинки, стільникова вежа та складське приміщення. Одна людина загинула, ще одна — поранена, йдеться в повідомленні.

Військові РФ обстріляли, зокрема, Білозерку, Велетенське, Кізомис, Садове, Берислав, Золоту Балку, Новоолександрівку, Шляхове, Нововоронцовку, Осокорівку, Тягинку та Херсон, повідомив Прокудін.

Територію Херсонської міської територіальної громади російські війська обстріляли сім разів. Ураження зафіксували у Херсоні та Садовому, йдеться в дописі в Telegram керівника МВА Романа Мрочка.

Що відомо про обстріли Херсонщини 29 березня 2024 року

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів обстріляли понад 10 населених пунктів. Зокрема Тягинку, Іванівку, Херсон та Микільське.

Армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині. Поранений чоловік. У нього діагностували вибухову травму, поранення руки та ноги.

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