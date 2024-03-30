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На Донеччині від обстрілів з боку армії РФ загинула людина
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На Донеччині від обстрілів з боку армії РФ загинула людина

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Обстріли Донеччина
Наслідки обстрілів Донеччини 20 березня 2024 року. Поліція Донеччини

Протягом 29 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинула одна людина у Максимільянівці.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 29 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Максимільянівці", — написав він.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1896 загинули,
  • 4744 поранена.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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