На Донеччині від обстрілів з боку армії РФ загинула людина

Протягом 29 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинула одна людина у Максимільянівці.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 29 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Максимільянівці", — написав він.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1896 загинули,
- 4744 поранена.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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