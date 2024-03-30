Головні новини Дніпра та області 30 березня

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 30 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
У Дніпрі затримали чоловіка за підозрою у пограбуванні
У Дніпрі затримали чоловіка, за підозрою у пограбуванні. Він вирвав у 40-річного потерпілого сумку в якій було 12 тисяч гривень та 900 доларів США. Після цього втік з місця пограбування.
На Нікопольщині – аварійні відключення електроенергії
Через дефіцит генерації в громадах Нікопольського району застосовують аварійні відключення електроенергії, повідомив начальник районної військової адміністрації Євтушенко. Орієнтовний час — дві години.
Майже два десятки разів били війська РФ по Нікопольщині 30 березня. Під ударами артилерії та дронів були Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.
Пошкоджені кілька інфраструктурних об'єктів, адмінбудівля, розважальний центр, фермерське господарство, нежитлова двоповерхівка, фонтан і пам'ятник. Також понівечені три багатоквартирні і 10 приватних будинків, дві господарські споруди, авто й лінії електропередач.
Загиблих та поранених немає.
На Дніпропетровщині випустили на волю близько 600 червонокнижних кажанів
Близько 600 кажанів випустили на волю на Дніпропетровщині. Їх рятували волонтери у покинутих будівлях, на горищах та у підвалах у Дніпрі, розповів Суспільному керівник Українського центру реабілітації рукокрилих Антон Влащенко.
У ніч з 30 на 31 березня Дніпропетровщина переходитиме на літній час
У ніч із 30 на 31 березня в Україні переводитимуть годинники на літній час. Перехід відбувається на годину вперед о 3:00 за київським часом.
Нацгвардієць з Дніпропетровщини нагороджений почесною відзнакою
Житель Синельниківського району Дніпропетровщини Дем'ян Дудля отримав почесну відзнаку з нагоди 10-річчя Національної гвардії України. До війни Дем'ян займався встановленням систем пожежної сигналізації. Але коли почалося широкомасштабне вторгнення, пішов у військо.
Воював на Харківщині. У січні 2023-го його перекинули на Донецький напрямок, де воїн отримав тяжке поранення.
У Дніпрі працює центр допомоги жінкам, які постраждали від домашнього насильства
Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Мамине щастя" у Дніпрі допомагає 14 жінкам, зокрема шістьом переселенкам, та 17 дітям, які постраждали від домашнього насилля.
Жінок забезпечують тимчасовим притулком та іншими послугами на умовах стаціонарного перебування: психологічною, соціальною, юридичною допомогою. Максимальний термін перебування у центрі – 9 місяців.
На Дніпровщині збили ракету Х-59
Ракету Х-59 збили сили ППО у Дніпровському районі, повідомили у повітряному командуванні "Схід".
У Кривому Розі визначилися з перейменуванням 12 вулиць та парку
Стали відомі результати громадського обговорення з перейменування ще 12 вулиць та парку в Кривому Розі. Наприклад, щодо перейменування парку імені Гагаріна у Центрально-Міському районі, то найбільше голосів у варіанту Театральний (68,5%). Розглядали також назви — парк Ольги Чистякової, міський парк "Чумацький шлях" та парк Козака Рога.
До 24 квітня рішення має затвердити міський голова.
Канабіс у сараї, ящик з гранатами в хаті. У селі на Дніпропетровщині в місцевих жителів виявили наркотики та боєприпаси
У Синельниківському районі Дніпропетровщини поліція виявила незаконні наркотики та боєприпаси. Правоохоронці провели обшук у будинку та сараї в селі Журавлинка. У сараї, на території домоволодіння мешканки села, вилучили майже два кілограми канабісу. У будинку в чоловіка – дерев’яний ящик з гранатами та набоями. У ящику були гранати різного типу з запалами та 450 набоїв.
Помер поранений під час атаки РФ на Кам`янське
Вранці 30 березня у лікарні помер 36-річний чоловік, який отримав поранення під час атаки РФ на Кам`янське, що на Дніпропетровщині, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Ще один поранений, 47-річний чоловік, у стані середньої тяжкості перебуває в медзакладі. Решта травмованих — оговтуються вдома.
У Кам`янському виділять допомогу власникам пошкоджених будинків
У Кам`янському власникам пошкоджених через атаку РФ будинків з міського бюджету виділять 3,5 млн грн допомоги. Розмір допомоги встановлюватиме спеціальна комісія в індивідуальному порядку залежно від ступеня руйнувань.
"Міські служби працюватимуть без вихідних, допомагатимуть відновлювати пошкоджені покрівлі, вікна, двері тощо", — сказав міський голова Андрій Білоусов.
На Дніпропетровщині скасовані вимкнення електроенергії
На Дніпропетровщині скасували вимкнення світла. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію, повідомили в ДТЕК.
Погода у Дніпрі та області
30 березня синоптики прогнозують у Дніпрі та області мінливу хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 15-20°; по місту 18-20°.
Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на ранок 30 березня: зведення ОВА
Вранці 30 березня російські військові поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт. З артилерії вночі обстріляли Червоногригорівську громаду.
Сили Протиповітряної оборони у ніч на 30 березня збили над областю чотири безпілотники армії РФ. Два у Дніпровському районі та по одному – у Кам'янському і Криворізькому.
Уламки збитого дрона впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку ліквідували. Критичних руйнувань та поранених немає.
Де у Дніпрі не буде світла 30 березня
30 березня через проведення планових ремонтних робіт жителям однієї вулиці у Дніпрі тимчасово вимкнуть електроенергію.
Подачу світла припинять з 8:00 до 17:00 на вулиці Аеродором, будинки 2-7.