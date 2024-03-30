Головні новини Дніпра та області 30 березня

Майже два десятки разів били війська РФ по Нікопольщині 30 березня. Під ударами артилерії та дронів були Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Пошкоджені кілька інфраструктурних об'єктів, адмінбудівля, розважальний центр, фермерське господарство, нежитлова двоповерхівка, фонтан і пам'ятник. Також понівечені три багатоквартирні і 10 приватних будинків, дві господарські споруди, авто й лінії електропередач.

Загиблих та поранених немає.