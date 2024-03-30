Міський голова Одеси Геннадій Труханов подав декларації про доходи за 2023 рік. Документ 28 березня оприлюднили на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

З декларації за 2023 рік стало відомо, що там більше не вказаний вітчим Микола Данилюк, який був присутній у деклараціях за 2021 та 2022 роки. Нагадаємо, що у 2021 році чоловік подарував матері Геннадія Труханова 11,5 мільйонів гривень. У 2022 році він взяв у матері в борг 200 тисяч доларів і у 2023, як вказано в документі, виплат не робив.

З доходів родини Труханова за цей рік:

293 169 гривень — зарплата мера;

388 386 гривень — дохід мера від оренди;

63 572 гривень — пенсія матері Марії Труханової;

10 731 гривня — дохід матері від оренди.

Геннадій Труханов вказав у декларації, що у 2023 році мав готівкою 72 861 гривню та 176 тисяч доларів, на рахунках у банку — 445 656 гривень та 2 526 доларів. У матері міського голови готівкою було 686 140 гривень та 502 782 доларів, а також 25 979 євро та 33 691 гривня на банківських рахунках.

Нового майна у родини мера у 2023 році, згідно з декларацією, не з’явилось. Він, як і раніше, має спільний з матір’ю будинок та земельну ділянку в Одесі, власну квартиру, квартиру, у якій проживає молодша донька з матір'ю. Окрім цього, його мати має земельну ділянку у селищі Піщанка Вінницької області.

У декларації за 2022 рік було вказано, що у Геннадія Труханова був автомобіль, який для нього орендувала старша донька, у 2023 році цього майна немає.

Також у міського голови так і залишається пʼять годинників фірм Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet та A. Lange & Sohne. У його матері теж незмінним залишається годинник Bovet, дві каблучки, дві пари сережок та підвіска.

Що відомо про декларування під час війни У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії після 24 лютого 2022 року обов'язкове подання декларацій було призупинене. 30 січня 2023 року посли країн G7 та ЄС виступили за якнайшвидше ухвалення в Україні Державної антикорупційної програми та відновлення е-декларування та фінансового звітування політичних партій. 5 вересня 2023 року Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №9534 про повернення е-декларування, однак не підтримала правку про негайне відкриття реєстру е-декларацій. 12 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон №9534 про відновлення електронного декларування, і закликав нардепів якнайшвидше проголосувати за відкриття реєстру декларацій. Верховна рада 20 вересня схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Володимира Зеленського про відкриття реєстру декларацій. 10 жовтня Зеленський підписав закон №9534 про відновлення електронного декларування під час воєнного стану, повторно ухвалений з правкою.

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