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Сімсот шістдесят шостий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Сімсот шістдесят шостий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Робота протиповітряних сил України
Робота протиповітряних сил України. Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ніч з 29 по 30 березня в Одеській області минула під сигнал повітряної тривоги та атаку РФ, у Повітряних силах повідомляли про рух БпЛА. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.

Над Одещиною збили два російських дрони

Два дрони збили в Одеській області, влучань не було, повідомили у Силах оборони півдня. За їхніми даними, під час нічної атаки армія РФ намагалась поцілити по енергетичній інфраструктурі.

У Чорному морі відсутні російські кораблі

Станом на 07:00 у Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі, повідомили у ВМС ЗСУ.

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