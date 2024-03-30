Сімсот шістдесят шостий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 29 по 30 березня в Одеській області минула під сигнал повітряної тривоги та атаку РФ, у Повітряних силах повідомляли про рух БпЛА. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.
Над Одещиною збили два російських дрони
Два дрони збили в Одеській області, влучань не було, повідомили у Силах оборони півдня. За їхніми даними, під час нічної атаки армія РФ намагалась поцілити по енергетичній інфраструктурі.
У Чорному морі відсутні російські кораблі
Станом на 07:00 у Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі, повідомили у ВМС ЗСУ.