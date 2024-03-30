Російські війська 29 березня 2024 року завдали артилерійських та мінометних ударів по Куцурубській та Очаківській громадах Миколаївського району. Поранених людей немає.
Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації у Телеграм.
У військовій адміністрації зазначили, 29 березня о 08:31 під артилерійським обстрілом була Куцурубська громада. Травмованих та загиблих людей немає.
Також протягом 29 березня війська РФ п'ять разів ударили по акваторії Очаківщини.
"Учора, 29 березня, о 09:35, 10:03, 10:40, 12:04, 12:27 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.
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