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Над Одещиною збили два російських дрони: пошкоджень зазнали обʼєкти енергетики
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Над Одещиною збили два російських дрони: пошкоджень зазнали обʼєкти енергетики

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Під час нічної атаки 30 березня сили протиповітряної оборони збили два дрони в Одеській області. Влучань не було.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

За їхніми даними, під час атаки армія РФ намагалась поцілити по енергетичній інфраструктурі. Бойова робота по безпілотниках тривала понад три години.

"Дрони типу "Shahed-131/136" маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО", — йдеться у повідомленні.

ОНОВЛЕНО о 10:31. Під час нічної атаки пошкоджень зазнали обʼєкти енергетики в Одеській області, без світла залишилось понад 68 тисяч родин, повідомили у ДТЕК. Станом на 10:00 електроенергію повернули.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 2:03, через декілька хвилин у Повітряних силах повідомили про рух БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. О 2:32 попередили про другу групу "шахедів". Відбій дали о 3:16.

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