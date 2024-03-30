Вночі росіяни запустили ударні дрони по півдню України, працювала ППО; аварійні та погодинні відключення світла почали діяти у 7 областях України; стало відомо про реакцію США на українські атаки по російських НПЗ та Росія модернізувала крилату ракету Х-101 й зробила її вдвічі небезпечнішою — Суспільне підготувало головні новини ранку 30 березня.

1. Нічний обстріл "шахедами"

7 ударних дронів знищили вночі Сили оборони півдня. Чотири російські БПЛА збито в небі на Дніпропетровщині, 2 — в Одеській області та один — на Херсонщині.

Про це повідомили в Силах оборони півдня.

У Дніпропетровській області уламки "шахеда" впали на території елеватора. Як наслідок — виникла пожежа, її оперативно загасили. Попередньо, критичних руйнувань та постраждалих немає.

Контекст: у ніч на 30 березня в Одеській області працювала протиповітряна оборона. За даними Повітряних Сил, "шахеди" рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини, а саме — Білгород-Дністровського району.

2. Зеленський розповів про реакцію США на українські атаки по російських НПЗ

США відреагували на українські удари по російських нафтопереробних заводах і ця реакція "не була позитивною". Однак Україні ніхто не може заборонити здійснювати атаки зброєю власного виробництва.

Про це розповів президент Зеленський в інтерв'ю The Washington Post.

"Реакція США на це не була позитивною, але Вашингтон не може обмежити використання Україною зброї власного виробництва. Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що ми не можемо цього робити", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що атаки на НПЗ є доцільною відповіддю на російські удари по українській енергосистемі в умовах, коли Україні бракує засобів для захисту.

Чому це важливо: 22 березня видання Financial Times із посиланням на неназвані джерела написало, що США нібито закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь.

26 березня глава МЗС Кулеба не підтвердив інформацію, що США закликали Україну припинити удари по нафтопереробних заводах Росії.

3. Росія запустила виробництво модернізованої ракети Х-101

Російська Федерація розпочала виробництво оновленої версії крилатої ракети повітряного базування Х-101, яка тепер оснащена двома бойовими частинами замість однієї, що робить її вдвічі небезпечнішою.

На це вказують аналітики Defense Express.

Нова версія ракети Х-101 має дві окремі бойові частини загальною вагою 800 кг. Кожна бойова частина здатна завдати значного удару. Друга бойова частина має готові бойові елементи кубічної форми, які раніше використовувалися у зенітних ракетах.

Про модернізацію стало відомо після аналізу збитої ракети під час атаки армії РФ у ніч на 29 березня.

Контекст: Вночі 29 березня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах повідомили, що під час повітряної атаки було знищено 26 ракет різних типів та 58 ударних дронів типу Shahed-136/131". Загалом Росія застосувала 99 засобів повітряного нападу.

4. Аварійні та погодинні відключення світла почали діяти у 7 областях

У Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях ввечері 29 березня застосували аварійні й погодинні відключення.

Також планові відключення світла діють на Харківщині та Дніпропетровщині.

Про це повідомили в Міненерго.

Причинами відключень назвали зростання споживання у вечірні пікові години, недостатність локальної генерації через російські обстріли та мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі.

Контекст: Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на тлі останніх атак Росії по енергетиці України заявив, що влітку 2024 року є велика ймовірність того, що українці стикнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії.