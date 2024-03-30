Останні новини Харкова та Харківської області за 30 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Третя платіжка за газ для жителів Харківщини: хто платитиме та за яку послугу
З квітня 2024 року жителям багатоповерхівок у Харківській області приходитимуть платіжки за технічне обслуговування газових мереж. Середня вартість складатиме близько 430 гривень на три роки. Платіж можна розбити на шість місяців. Квитанція прийде після обстеження будинку. Способи оплати ще з'ясовують.
Про особливості нарахування послуги — в етері Українського Радіо Харкова розповіла речниця харківської філії "Газмережі" Ольга Олійник. Далі — пряма мова.
У Харкові пролунав вибух
О 21:09 у Харкові було чутно вибух.
Те, що армія РФ завдає ударів, підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вибухи у Харкові підтвердив міський голова.
Пройшов два Майдани, АТО, після вторгнення — пережив авіаудар і вибивав окупантів з Харкова: історія тероборонівця
Військовослужбовець Руслан із Харкова з позивним "Орій" брав участь у Помаранчевій та Революції Гідності, після якої поїхав воювати на сході України. У 2017 році доброволець повернувся до цивільного життя, проте у січні 2022 року разом із побратимом записався до тероборони.
24 лютого Руслан зустрів уже на службі, 27 лютого брав участь у боях біля школи №134 у Харкові, а за чотири дні потрапив під авіаудар. На штаб 113-ї бригади ТрО, в якій і нині служить "Орій", росіяни скинули авіабомби — читайте історію повністю.
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 30 березня
- На Куп’янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели;
- РФ завдала авіаційних ударів в районах Григорівки, Синьківки, Петропавлівки та Круглого Харківської області;
- Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів регіону, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Піщане.
На Лиманському напрямку РФ хоче вийти на адмінкордон Луганщини, на Куп'янському — відновлюється після втрат
Про це в ефірі нацмарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби "Сталевого кордону" Іван Шевцов.
"Ворог більше зараз зосередився саме на Лиманському напрямку. Протягом минулої доби він здійснив 16 спроб атакувати позиції Сил оборони поблизу Терни та Білогорівка. На Куп'янському напрямку ворог останніми тижнями проводить менш активні заходи. Протягом минулої доби жодних спроб атакувати позиції не було", — сказав Шевцов.
Бійці "Сталевого кордону" підняли український прапор над трьома селами "сірої зони" на Харківщині
Йдеться про прикордонні Шебельне, Піщане та Дехтярне, повідомила пресслужба 15-го мобільного загону прикордонників "Сталевий Кордон".
"Ці території щільно заміновані та через постійні ворожі обстріли не придатні для проживання, тому цивільне населення туди не повертається. Проте, бійці прикордонної бригади "Сталевий Кордон" постійно контролюють ці території та нагадують ворогу по той бік кордону, що це наша земля і їм тут не місце", — сказано в повідомленні.
Погода на 31 березня на Харківщині: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без істотних опадів;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура повітря в області: вночі 4-9° тепла, вдень 17-22º тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 6-8° тепла, вдень 19-21º тепла.
ДТП на Кооперативній у Харкові: пасажирка авто травмована
Внаслідок ДТП у центрі Харкова травм зазнала 64-річна жінка, повідомили у поліції Харківщини.
"30 березня близько 6:00 по вулиці Кооперативній сталося зіткнення автомобілів Porsche Cayenne під керуванням 30-річного водія та Opel Zafira під керуванням 65-річного чоловіка", — йдеться у повідомленні.
️Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу.
До екопарку на Харківщині повернувся амурський тигр
В евакуації тварина провела понад два роки, повідомили 30 березня у "Фельдман екопарк".
Аварія на проспекті Науки у Харкові: рятувальникам довелося деблокувати людей
Внаслідок аварії троє людей зазнали травмувань, повідомили у ДСНС Харківщини.
"О 11:02 рятувальники 1-ї частини ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди за участю двох автомобілів, що сталась на проспекті Науки, Шевченківського району міста Харкова. За допомогою спеціального інструменту надзвичайники провели деблокування водія та пасажира з однієї понівеченої автівки", — йдеться у повідомленні.
"У Харкові складна ситуація". В "Укренерго" розповіли, де наразі діють обмеження електропостачання
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький поінформував в ефірі нацмарафону, що ситуація з енергопостачанням у Харкові після російських повітряних атак залишається складною, там тривають відновлювальні роботи.
"Сьогодні диспетчерський центр "Укренерго" також вів обмеження в цій області. Вони, оскільки вихідні, менше, ніж учора, але зберігаються. Також дещо обмежено електропостачання промисловості в Дніпропетровській області, зокрема в Криворізькому енерговузлі. На Хмельниччині та Одещині на сьогодні обмежень немає", — сказав Кудрицький.
У Харкові в ДТП по проспекту Героїв Харкова загинула жінка
ДТП сталася близько 19:00 29 березня по проспекту Героїв Харкова, повідомили у поліції Харківської області.
"Автомобіль Renault Megane під керуванням 46-річної жінки скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм постраждала померла на місці. Попередньо, пішохід переходила проїжджу частину. Всі обставини аварії встановлюються", — йдеться у повідомленні.
️Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу.
Ранкове зведення Генштабу
Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман зазнали авіаударів РФ, йдеться у повідомленні Генштабу.
На Куп'янському напрямку штурмових дій не було.
28-річний чоловік поранений внаслідок підриву у Покотилівці
28-річний чоловік зазнав травм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету, повідомив у ранковому зведенні очільник ОВА Олег Синєгубов.
Рятувальники загасили три пожежі, які виникли внаслідок російських ударів
Підрозділи ДСНС 3 рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському районі області, повідомили в облуправлінні ДСНС.
"Внаслідок обстрілів горіла трава на площі 800 кв.м. та 2 приватні будинки на загальній площі 320 кв.м. Жертв та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.
Пожежі в екосистемах протягом доби
Рятувальники загасили 73 пожежі в екосистемах на загальній площі понад 56 га, повідомили у ранковому зведенні ДСНС.
Обстріли Харківщини: дані поліції
11 населених пунктів — Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Кучерівка, Устинівка, Малинівка, Бударки, Графське, Синельникове, Красноярське, Ізюмське, Борова — потрапили під авіаудари, ракетні удари, обстріли мінометів та артилерії, повідомив очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
Внаслідок атак РФ зруйновані будинки, авто, господарчі споруди, спорткомплекс школи, сталися пожежі.
Погода на 30 березня: прогноз Харківського регіонального гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Вночі невеликий дощ. Вдень без опадів;
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.