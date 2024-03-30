Третя платіжка за газ для жителів Харківщини: хто платитиме та за яку послугу

З квітня 2024 року жителям багатоповерхівок у Харківській області приходитимуть платіжки за технічне обслуговування газових мереж. Середня вартість складатиме близько 430 гривень на три роки. Платіж можна розбити на шість місяців. Квитанція прийде після обстеження будинку. Способи оплати ще з'ясовують.

Про особливості нарахування послуги — в етері Українського Радіо Харкова розповіла речниця харківської філії "Газмережі" Ольга Олійник. Далі — пряма мова.