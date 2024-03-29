У Полтавській області поширені близько 30 видів ранньоквітучих рослин, що занесені до Червоної книги України або до регіонального списку рідкісних рослин. Щороку трапляються ті, хто зриває їх незаконно і продає.

Про це в ефірі Українського радіо "Полтава" розповіла голова Полтавської обласної організації Українського товариства природи Наталія Смоляр.

За її словами, попри заборону зривати первоцвіти, щороку навесні знаходяться ті, хто їх продає і ті, хто купує. Протягом останніх років ситуація щодо цього покращується.

Дуже хочеться донести думку до усіх, що радіти весні можна, не позбавляючи життя інших організмів, зокрема, на зриваючи квітів. Адже вдома у вазі ми тримаємо мертві квіти, а в природі вони можуть кілька тижнів квітувати, годувати комах, виконувати свою екологічну функцію. А головне залишати насіння, щоб наші діти і онуки і через багато років раділи цій тендітній красі.

Нині в екосистемі відбуваються значні втрати біорізноманіття, додала Смоляр. І вразливими у цьому сенсі є ранньо квітучі рослини.

А ще від цих перших весняних квітів залежить врожай, наприклад, фруктових дерев, лікарських рослин. Адже у період квітування, першоцвіти своїми речовинами заохочують комах – їх запилювачів, швидко будувати свої будиночки, відкладати яйця і відтворюватися. І коли вже у них буде малеча, тоді цвістимуть вишні, яблуні, абрикоси, і на їх квітках буде більше запилювачів.

На думку екологи, правопорушниками є і ті, хто купує первоцвіти.

Контролювати ситуацію із торгівлею першоцвітів має екологічна інспекція. Якщо квіти продають у невизначених для цього місцях, то це привід і для працівників поліції зацікавитися питанням несанкціонованої торгівлі. Взагалі добре, аби відбувалися спільні рейди із представників поліції, працівників лісового господарства, екологів-науковців, обов’язково за участі свідків інциденту.

За словами Наталії Смоляр, за знищення ранньоквітучих рослин передбачена відповідальність. Наприклад, за проліску сибірську, що включена до регіонального списку, штраф – від 510 до 1700 гривень.

Дуже обурює обґрунтування декого з тих, хто продає першоцвіти, що, мовляв, грошей не вистачає, а це хоч якась копійка. А що ж люди роблять решту 11 місяців? Або ще буває на зауваження відповідають: «А Ви знаєте, як їх важко було нарвати оцій бабусі?». Вибачте, а хто її змушував йти у ліс? Йдуть же за легкою наживою. От як би ця бабуся виростила тюльпани і продала б їх, то і прибутку більше отримала б і працю в них свою вклала.

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