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Документальний проєкт "Чеське коріння" та музичне реаліті "Голоси Полісся" — Суспільне Житомир запускає два нові проєкти
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Документальний проєкт "Чеське коріння" та музичне реаліті "Голоси Полісся" — Суспільне Житомир запускає два нові проєкти

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Житомир, проєкти, Суспільне
Суспільне Житомир запускає два нові проєкти. Суспільне Житомир

З 30 березня щосуботи та щонеділі на каналі Суспільного Житомир у Youtube транслюватимуться дві програми: "Чеське коріння. Українські успіхи" та "Голоси Полісся", створені на замовлення Житомирської регіональної дирекції Національної суспільної телерадіокомпанії України. Обидва проєкти мали вийти на Суспільному раніше, однак на заваді їх реалізації стала повномасштабна війна Росії проти України. Нині роботу над обома завершено і Суспільне пропонує їх до уваги своїх глядачів.

Документальний проєкт "Чеське коріння" та музичне реаліті "Голоси Полісся" — Суспільне Житомир запускає два нові проєкти
Проєкт "Чеське коріння. Українські успіхи". Суспільне Житомир

"Чеське коріння" це документальний пізнавальний проєкт про жителів Житомирщини з чеським коріння. У восьми 13-хвилинних серіях герої поділяться власними історіями успіху і самореалізації.

Героями першої програми, яка вийде на Суспільному 30 березня о 17.00, стали брати-близнюки Олексій та Сергій Дворніни — тренери з футболу та боксу. Кілька років тому чоловіки дізналися, що їхній прадідусь та прабабуся переїхали жити в Україну із Чехії. З того часу вони почали досліджувати історію свого роду і познайомилися із представниками місцевої чеської громади.

Документальний проєкт "Чеське коріння" та музичне реаліті "Голоси Полісся" — Суспільне Житомир запускає два нові проєкти
Брати-близнюки Сергій та Олексій Дворнікови – герої першого випуску проєкту "Чеське коріння. Українські успіхи". Суспільне Житомир

Переглянути програму "Чеське коріння. Українські успіхи" можна на Youtube Суспільного Житомир по суботах о 17.00.

Документальний проєкт "Чеське коріння" та музичне реаліті "Голоси Полісся" — Суспільне Житомир запускає два нові проєкти
Проєкт "Голоси Полісся". Суспільне Житомир

31 березня на Youtube Суспільного Житомир стартує музичне реаліті-шоу "Голоси Полісся". У кожній новій серії творча група проєкту вирушає у різні куточки Житомирщини, аби відшукати там перлини народної творчості, записати пісні та створити для них сучасне аранжування.

Упродовж майже пів години автори шоу знайомлять глядача з різножанровими колективами і разом з експерткою проєкту розбирають особливості їхньої роботи і музичну частину. В кінці кожної серії творча група шоу "Голоси Полісся" презентує колективу їхню пісню у сучасному аранжуванні.

У першій програмі ви побачите подорож до Андрушівки, де познайомитеся із місцевим зразковим дитячим етнографічним колективом "Зернятко", який існує вже понад 30 років.

Документальний проєкт "Чеське коріння" та музичне реаліті "Голоси Полісся" — Суспільне Житомир запускає два нові проєкти
У першій серії музичного реаліті-шоу "Голоси Полісся" творча група проєкту познайомилася з колективом "Зернятко" з Андрушівки . Суспільне Житомир

Виходитиме музичне реаліті-шоу "Голоси Полісся" на Youtube Суспільного Житомир щонеділі о 17.00.

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