У столиці реалізують пілотний проєкт з під'єднання комунальних медичних закладів до інформаційної системи "Реєстр територіальної громади міста Києва". Наразі підключили 29 лікарень та пологових будинків. Це прискорить отримання якісних медичних послуг населенням.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, проєкт пройшов апробацію і показав позитивні результати. Він спрямований на прискорення процесу отримання меддопомоги в межах цільових програм "Здоров'я киян" та "Громадське здоров'я". Ці програми передбачають надання медичних послуг усім, хто зареєстрований у столиці, зокрема переселенцям.

Доступ до Реєстру територіальної громади дозволяє перевіряти адресу проживання пацієнта без подання паперових документів. Завдяки програмам "Здоров'я киян" та "Громадське здоров'я" містяни, а також ВПО, зареєстровані в Києві, можуть отримати багато медпослуг безоплатно. Це стосується, зокрема, і дороговартісних послуг: ендопротезування, заміни кришталиків, кардіохірургії.

Список комунальних медзакладів, підключених до системи "Реєстр територіальної громади міста Києва"