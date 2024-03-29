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Комунальні медзаклади столиці під'єднують до Реєстру територіальної громади Києва. Яка мета проєкту
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Комунальні медзаклади столиці під'єднують до Реєстру територіальної громади Києва. Яка мета проєкту

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У столиці реалізують пілотний проєкт з під'єднання комунальних медичних закладів до інформаційної системи "Реєстр територіальної громади міста Києва". Наразі підключили 29 лікарень та пологових будинків. Це прискорить отримання якісних медичних послуг населенням.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, проєкт пройшов апробацію і показав позитивні результати. Він спрямований на прискорення процесу отримання меддопомоги в межах цільових програм "Здоров'я киян" та "Громадське здоров'я". Ці програми передбачають надання медичних послуг усім, хто зареєстрований у столиці, зокрема переселенцям.

Доступ до Реєстру територіальної громади дозволяє перевіряти адресу проживання пацієнта без подання паперових документів. Завдяки програмам "Здоров'я киян" та "Громадське здоров'я" містяни, а також ВПО, зареєстровані в Києві, можуть отримати багато медпослуг безоплатно. Це стосується, зокрема, і дороговартісних послуг: ендопротезування, заміни кришталиків, кардіохірургії.

Список комунальних медзакладів, підключених до системи "Реєстр територіальної громади міста Києва"

  1. КНП "Київська міська клінічна лікарня № 7"
  2. КНП "Київська міська клінічна лікарня № 12"
  3. КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги"
  4. КНП "Київський міський медичний центр "Академія здоров'я людини"
  5. КНП "Київський міський клінічний онкологічний центр"
  6. КНП "Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини"
  7. КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2"
  8. КНП "Дитяча клінічна лікарня № 6 Шевченківського району м. Києва"
  9. КНП "Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району м. Києва"
  10. КНП "Київський міський клінічний ендокринологічний центр"
  11. КНП "Київська міська клінічна лікарня № 1"
  12. КНП "Київська міська клінічна лікарня № 2"
  13. КПН "Київська міська клінічна лікарня № 3"
  14. КНП "Київська міська клінічна лікарня № 4"
  15. КНП "Київська міська клінічна лікарня № 5"
  16. КНП "Київська міська клінічна лікарня № 6"
  17. КНП "Київська міська клінічна лікарня № 8"
  18. КНП "Київська міська клінічна лікарня № 9"
  19. КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1"
  20. КНП "Київська міська клінічна лікарня № 17"
  21. КНП "Київський міський пологовий будинок № 1"
  22. КНП "Київський міський пологовий будинок № 2"
  23. КНП "Київський міський пологовий будинок № 3"
  24. КНП "Київський міський пологовий будинок № 5"
  25. КНП "Київський міський пологовий будинок № 6 "Лівобережний"
  26. КНП "Перинатальний центр м. Києва"
  27. КНП "Київський міський центр дитячої нейрохірургії"
  28. КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"
  29. КНП "Київський міський центр нефрології та діалізу"

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