30 та 31 березня на Полтавщині буде хмарна погода, без опадів.

Про це Суспільному розповіли в обласному гідрометцентрі.

Погода на 30 березня у Полтавській області

У Полтавській області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південний 7 – 12 метрів за секунду. Удень повітря прогріється від +16 до 18 градусів тепла. Вночі температура у регіоні буде від 4 до +6 градусів.

Погода на 31 березня у Полтавській області

На неділю у регіоні прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південний від 3 до 10 метрів за секунду. Температура вночі від +9 до 7 градусів тепла, вдень від +20 до 22 градусів вище нуля.

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