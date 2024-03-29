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На Полтавщині застосували графіки аварійних відключень електроенергії
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На Полтавщині застосували графіки аварійних відключень електроенергії

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Графік аварійних відключень світла застосували на Полтавщині
29 березня відключили світло на Полтавщині. Фото: pexels.com

29 березня на Полтавщині застосували превентивні графіки аварійного відключення електроенергії. Станом на 20:00 без світла понад 154 тисячі побутових споживачів та майже 9,5 тисяч юридичних.

UPD: О 22:22 на Полтавщині скасували графіки аварійних відключень світла. Усім відновили електропостачання.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Відключили повітряні лінії електропередач на території Полтавщини о 18:34. Застосування превентивних графіків аварійних відключень електроенергії пов'язані із дефіцитом обсягу генеруючих потужностей на території області, який стався через нічну атаку РФ на українську енергетику, повідомили на офіційному сайті “Полтаваобленерго”.

Частково знеструмлені Полтавський, Кременчуцький, Миргородський і Лубенський райони. У Полтавській області розгорнуті пункти незламності, де за потреби можна зарядити гаджети.

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