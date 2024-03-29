На Дніпропетровщині зробили 30-кілограмовий вишитий кептар для пам'ятника Тарасові Шевченку та встановили національний рекорд. Кептар завдовжки понад 3,5 метри та завширшки – майже 3 метри. Над ним працювали майже пів сотні майстринь з Дніпропетровської, Київської, Львівської та Хмельницької областей.

Як створювали рекордний кептар та що на ньому зобразили – у матеріалі Суспільного.

На святковому кожусі – традиційні орнаменти та вишиті мапи України, каже викладачка Тетяна Прядко.

"Задум був такий, аби зробити щось грандіозне. Ось з того все і почалось. Це – синтетичне хутро, 19 метрів пішло. Основної тканини пішло 15 метрів, тканини оздоблювальної – 20 метрів", – розповіла вона.

На Дніпропетровщині створили рекордній кептар. Фото: Суспільне Дніпро

Частини кептаря створювали впродовж місяця майстрині з Дніпропетровської, Київської, Львівської та Хмельницької областей. Спочатку розрахували розміри виробу, потім – підібрали тканини, а після цього викроювали його на частини. З обох сторін кептар оздобили вишивкою – зробили мапи України. Для кожної області підібрали притаманний їй орнамент.

"Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Крим. Усе це — на мапі України. Єдиної України. Вирізалася область, приклеювалася, вишивалася чорною стрічкою. Дуже кропітка робота", – розповіла швачка Олена Товстокора.

На Дніпропетровщині створили рекордний кептар. Фото: Суспільне Дніпро

Рекордний кептар зшивали 12 днів. У кінці до майже готового виробу пристрочували кутасики – традиційну українську прикрасу у вигляді жмутка ниток.

"Ми їх пришивали також вручну, бо вони товсті, ми вже їх потім рівняли, підстригали, навіть лаком для волосся бризкали, аби вони мали акуратний вигляд", – зазначила швачка Марія.

Жінка – переселенка з Лисичанська. Минулоріч навчалася швацькій справі у центрі. Згодом їй запропонували долучитися до створення рекордного кептаря.

"У мене стільки проколів в руках, тому що голки коляться. Ми з дівчатами пришивали це все голками, руками, вручну. Вона дуже велика, нам було це складно робити, але впоралися. Стояли і втрьох, і вчотирьох", – каже вона.

На Дніпропетровщині створили рекордний кептар. Фото: Суспільне Дніпро

Кептар виміряла представниця Національного реєстру рекордів України Олена Булах. Каже: подібного виробу до цього не робив ніхто.

"Вимірювали ми його по довжині та по висоті. Такого великого кептаря на території України не було. Це було в перший раз. І на цей час це ексклюзивний рекорд", – зазначила вона.

Одягати цей кептар планують у свята на найбільший в Україні пам’ятник Шевченку, який розташований на Монастирському острові в Дніпрі.

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